Elezioni in Molise, gli aventi diritto al voto sono 243mila

CAMPOBASSO – In Molise sono 243mila gli aventi diritto al voto alle Politiche di domani. Più numerose le donne (124.907) che gli uomini (118.977). Gli elettori molisani residenti all’estero sono invece 76.133. I 18enni che votano per la prima volta in regione sono 14.992.

Le sezioni nei 136 comuni molisani sono 393. Per quanto riguarda i dati delle singole province: gli aventi diritto al voto in quella di Campobasso sono 176.601, in quella di Isernia 67.283. Le sezioni sono 264 in provincia di Campobasso e 129 in quella di Isernia.