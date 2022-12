CAMPOBASSO – Un pomeriggio dedicato alla celebrazione delle eccellenze del movimento sportivo della provincia di Campobasso. Mercoledì 21, in pieno clima di festività natalizie, l’aula magna del liceo scientifico ‘Romita’ del capoluogo di regione, a partire dalle 17, ospiterà la kermesse ‘Emozioni sportive’, l’evento coordinato dal Coni Point di Campobasso, che andrà a dare luce alle imprese sportive dell’ultimo anno solare.

«Non solo l’aspetto agonistico però – spiega la delegata del Coni Point Campobasso Pina Calcagnile – perché ci sarà l’occasione di mettere in vista un po’ tutta la comunità sportiva con premi a società, dirigenti ed atleti per creare un vero e proprio universo sportivo, che è l’aspetto che ci è maggiormente a cuore».

In effetti, nella scaletta delle premiazioni ci sarà spazio anche per quegli atleti e quelle società che hanno lavorato a stretto contatto con l’organismo olimpico territoriale nell’ambito del Trofeo Coni, dei Centri Coni e del progetto Educamp.

Il tutto, peraltro, per un evento che vuol essere il primo di una lunga serie di bilanci di fine anno all’insegna di celebrazioni a tutto tondo.

«Abbiamo deciso – prosegue – di istituzionalizzare un evento del genere che va oltre le semplici benemerenze del Coni per coinvolgere non solo gli agonisti, ma anche i genitori e gli amici e per far emergere quel valore di comunità che è alla base del movimento».

L’evento sarà preceduto da un momento musicale all’insegna delle melodie tipiche natalizie e avrà, quale gran cerimoniere, la presidente dell’Ussi Molise Valentina Ciarlante.