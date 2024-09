EnergyTime Spike Devils, allenamento congiunto con Sabaudia

Le sensazioni della vigilia del tecnico Mariano Maniscalco: «Poter sentire i tifosi sarà una bella emozione»

CAMPOBASSO – Il terzo test precampionato, il primo e l’unico a Campobasso, anche se non in quello che sarà lo scenario delle gare interne stagionali (il PalaVazzieri). In un PalaIpia, però, denso di ricordi felici, gli EnergyTime Spike Devils Campobasso si presentano ai propri tifosi, che in questi giorni stanno dimostrando la loro vicinanza alla causa prenotando la tessera stagionale, in quello che sarà anche un interessante antipasto di campionato nel novero del Girone Blu della Serie A3 Credem Banca: ossia la sfida con il Sabaudia, ex squadra del laterale polacco dei rossoblù Jakub Urbanowicz.

La gara – che in stagione regolare si ripeterà alla decima (e penultima) giornata di andata il prossimo 14 dicembre alle ore 18 – sarà tra l’altro ripetuta, nel novero della pre-season, anche in terra pontina con svolgimento il prossimo weekend, anche in questo caso anticipo di quanto sarà poi in campionato alla penultima di regular season il 2 marzo alle 19.

In vista dell’allenamento congiunto, previsto per l’ultimo sabato di settembre con primo servizio alle ore 18, i rossoblù dovranno necessariamente fare a meno dell’opposto italovenezuelano Ivan Zanettin alle prese con una noia muscolare patita a Rotonda in occasione del test contro Reggio Calabria, nonché del laterale Vittorio D’Amico alle prese con un contrattempo che dovrebbe tenerlo fuori per almeno un’altra settimana.

Dovrebbero, invece, rispondere all’appello i due assenti nella scorsa contesa: ossia il regista Piazza e lo schiacciatore figlio d’arte Margutti. Il pescarese ha ripreso mercoledì a lavorare col gruppo, già da lunedì, invece, l’attaccante si è allenato coi compagni.

L’appuntamento coi pontini, tra l’altro, risulta inserito anche nel programma della settimana europea dello sport, promosso da Sport e Salute.

«La voglia – spiega alla vigilia il trainer dei campobassani Mariano Maniscalco – è la stessa di ogni gara e questo è essenziale per creare la giusta mentalità. Poter avere i nostri tifosi accanto sarà una bella emozione. Del resto, questi ragazzi hanno subito preso a cuore questa causa e questo è un segnale notevole».

Il trainer rossoblù, dal canto suo, sa bene che – complici le due assenze – le rotazioni, necessariamente, si accorceranno, aspetto che, in questa fase di stagione con partite dalle distanze fuori dai canoni, può rendere un po’ più complicato il lavoro.

«Ci saranno maggiori carichi per qualche elemento e minore divisione del lavoro, ma ci adetteremo anche a questo», aggiunge. Da un punto di vista dei target «poter centrare il parziale o la partita darà ulteriore mordente, tanto più perché sarà contro una squadra del nostro torneo. Poi ci sono situazioni da testare con la speranza che, per il match da loro, potremo contare sul nostro starting six base. Nella circostanza, avremo Diaferia in diagonale col palleggiatore (con Piazza che ritornerà titolare, ndr). Sta facendo bene ed è un ragazzo interessante con delle potenzialità».

Le due gare coi pontini, poi, per Maniscalco «possono essere un utile banco di prova, un metro del lavoro di crescita del gruppo con la speranza, ribadisco, di poter avere tutti a disposizione».

Presentazione il 4 ottobre – Intanto, è stata fissata a venerdì prossimo 4 ottobre, dalle 18.30, la presentazione ufficiale del team.