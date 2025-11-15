EnergyTime Spike Devils, prova del nove a Reggio Calabria

I rossoblù di Campobasso sfidano la Domotek Reggio Calabria. Coach Bua: “Servizio e ricezione decisive”

CAMPOBASSO – Tre vittorie in altrettante gare e primato in classifica a quota otto punti insieme a Castellana Grotte. L’avvio di stagione degli EnergyTime Spike Devils Campobasso è stato esaltante, ma la quarta giornata del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca propone un test di alto livello: la trasferta al PalaCalafiore di Reggio Calabria contro la Domotek, altra corazzata del girone.

La squadra calabrese ha sempre raccolto punti finora, cedendo solo al tie-break nell’ultimo match interno contro Castellana. Tra i protagonisti anche l’ex azzurro Davide Saitta, già visto con la Fenice Isernia.

Alla vigilia coach Giuseppe Bua non nasconde la difficoltà della sfida: “Questa è una partita tosta contro una squadra costruita per il vertice. Dovremo fare la nostra migliore gara, limitando gli errori e restando pronti anche a scambi lunghi”.

Il tecnico ha ricordato l’equilibrio del torneo, con risultati spesso sorprendenti, e ha sottolineato l’importanza del servizio e della ricezione contro specialisti come Guarienti Zappoli, Lazzaretto e Laganà.

Le due squadre si erano già incrociate in precampionato a Rotonda (Basilicata), con un test chiuso sul 2-2. I rossoblù arrivano alla sfida senza problemi fisici e con la consapevolezza di avere una rosa ampia e profonda.

“Abbiamo un organico in cui ognuno sa cosa deve fare – ha aggiunto Bua – e questo ci aiuta nei momenti di difficoltà”.

Il match tra Domotek Reggio Calabria ed EnergyTime Spike Devils Campobasso si giocherà domenica 16 novembre alle ore 18 al PalaCalafiore, con direzione arbitrale affidata a Fabio Sumeraro e Lorenzo De Luca.