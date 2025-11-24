EnoCliternia 2025, Roberti: “Il vino è cultura e sviluppo per il Molise”

A Nuova Cliternia il 22 e 23 novembre si è svolto EnoCliternia 2025, con cantine, degustazioni e il saluto del Presidente Roberti sulla filiera vitivinicola come motore di crescita

Il 22 e 23 novembre Nuova Cliternia ha celebrato la propria identità vitivinicola con EnoCliternia 2025, un evento che ha unito degustazioni, incontri tecnici e momenti simbolici come il riempimento di una barrique solidale e la piantumazione di un vigneto comunitario. Protagoniste le sei cantine del territorio: Di Majo Norante, Tenute Marta Rosa, Borgo di Colloredo, Cantina Cliternia, Di Vito e Casale Madonna Grande.

Le due giornate si sono aperte con il convegno “Vitae in cammino: territorio, vino, futuro”, ospitato nell’auditorium di piazza Madonna Grande.

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha partecipato portando il saluto istituzionale e sottolineando il ruolo strategico della filiera vitivinicola: “EnoCliternia 2025 ha rappresentato un esempio di come un territorio, attraverso qualità, collaborazione e visione, possa valorizzare le proprie eccellenze e costruire nuove opportunità. Il vino è cultura, lavoro, comunità. È una delle espressioni più autentiche del Molise e delle sue aree rurali. La Regione Molise sostiene iniziative come questa, capaci di mettere al centro le persone, la sostenibilità e la crescita delle nostre imprese”.

L’iniziativa ha confermato come il vino possa essere non solo prodotto di eccellenza, ma anche strumento di coesione sociale e di sviluppo economico per il territorio.