Erbe spontanee mangerecce nel nuovo appuntamento di “Vivere con cura”

Martedì 16 maggio presso i locali della Bibliomediateca comunale di via Roma a Campobasso nuovo incontro della rassegna

CAMPOBASSO – “Erbe spontanee mangerecce, tra tradizione, valori nutrizionali, mode, manie e nuove opportunità” sarà il tema del nuovo appuntamento della rassegna ‘Vivere con cura’, promossa dal Comune di Campobasso ed in programma domani, martedì 16 maggio, presso i locali della Bibliomediateca comunale di via Roma. L’appuntamento è fissato per le 18.15 con ingresso libero.

L’interesse crescente del pubblico verso un’alimentazione più sana e responsabile ha portato alla ribalta, nell’ultimo decennio, il consumo delle piante spontanee mangerecce (dette anche alimurgiche). La conoscenza di questo argomento, un tempo ad appannaggio delle società contadine e pastorali, si è diffuso in fasce di appassionati non solo con formazione botanica ma anche in semplici curiosi che trovano così il modo per vivere un rapporto con la natura più diretto. Purtroppo questo fenomeno ha generato la credenza che tutto quello che è naturale sia automaticamente buono per la salute. Se questo in buona parte è vero, gli effetti di alcune piante consumate, se non bene conosciute, possono provocare gravi intossicazioni e, in alcuni casi, condurre alla morte.

Nel suo intervento il Prof. Paura, docente di discipline botaniche (tra cui il corso di “Piante alimurgiche”) presso l’Università del Molise, farà chiarezza su diverse tematiche del mondo della alimurgia spaziando dagli aspetti legati alla tradizione (e quindi alle cucine locali), a quelli nutrizionali ma anche alle manie e ai rischi di raccolte avventate.

Sarà inoltre l’occasione per un breve viaggio dove si osserveranno, con altri occhi, alcune specie comuni (es. cicoria, grespini o “cacigni”) ma straordinarie dal punto di vista organolettico e nutrizionale.