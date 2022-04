Escursioni in Molise a Pasqua e Pasquetta 2022: il programma

REGIONE – Con l’arrivo della primavera e delle festività pasquali, crescono le occasioni per immergersi nella natura e svolgere tante attività all’aria aperta. Attraverso il Molise, gruppo di appassionati ed esperti di escursioni, ha arricchito il programma di questa settimana con tante avventure da fare insieme. Immancabile l’appuntamento con pranzo in agriturismo per il giorno di Pasquetta. Ecco il programma completo:

Tutti i giorni, tranne a Pasqua:

• Trekking sul Ponte Tibetano – Appuntamento alle 10.00 e alle 16.00 a Roccamandolfi

• Trekking cascate di Carpinone – Appuntamento alle 10.00 o alle 16.00 a Carpinone

• Passeggiata con raccolta di asparagi selvatici – Appuntamento alle 15.30 a Isernia

• Escursione su Jeep 4×4 – Appuntamento alle 10.00 a Isernia

• Canoa sul lago del Matese – Appuntamento alle 10.00 a Miralago o alle 9.00 a Bojano (solo sabato)

• Escursione a cavallo sui Colli del Matese – Appuntamento alle 10.00 o alle 16.00 a Sant’Agapito

• Alla ricerca del tartufo con degustazione – Appuntamento alle 10.00 a Busso

• Passeggiata in vigna con degustazione di #Tintilia – Appuntamento alle 10.00 a Baranello

• Parapendio sulla Valle del Trigno – Appuntamento tra le ore 10.00 e le 17.00 a Montefalcone del Sannio

• E-bike tour nella Riserva Naturale Orientata – Appuntamento alle 10.00 e alle 16.00 a Pesche

Lunedì di Paquetta:

• Trekking con pranzo in agriturismo allietato da cantori di strada e racconti – Appuntamento alle 8.45 a Larino

• E-bike tour nella Riserva Naturale Orientata – Appuntamento alle 10.00 e alle 16.00 a Pesche

Per partecipare è necessaria la prenotazione, anche in gruppo. Le adesioni sono aperte a tutti, esperti e principianti. Le attrezzature necessarie per svolgere le attività saranno fornite dagli organizzatori il giorno stesso dell’incontro.

Per informazioni, chiarimenti e prenotazioni basta rivolgersi al numero 328 471 8018, anche tramite WhatsApp, o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org