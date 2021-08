Escursioni, parapendio e altre attività in Molise il 21 e 22 agosto

REGIONE – Le attività escursionistiche dell’Associazione Attraverso il Molise prevedono un programma ricco per questo fine settimana, con tante nuove proposte. Il weekend parte sabato 21 con tre nuove attività: “4×4 Escursione” è un’esperienza avventurosa e intensa alla scoperta di meravigliosi boschi incontaminati e aree di alta montagna a bordo di un fuoristrada; “Parapendio Escursione” per i più audaci sarà possibile sui monti del Molise, sospesi nell’aria in piena armonia con il vento e lo spazio circostante; “Quad Avventura” un’escursione a bordo di un Quad con splendidi sali e scendi tra i boschi dell’alto Molise. Da segnalare, per la serata il trekking notturno sul Matese passeggiando in notturna sulle strade dei briganti, tra boschi e rigogliose faggete di M. Valle dei Lupi e Guado la Melfa. Anche questa settimana Acquatrek Fluviale: un percorso tra canyon, forre, cascate e pozze per poi tuffarci nelle vasche naturali. A completare la gamma di attività mattutine, il trek a Cavallo sul Matese, la Caccia al Tratufo e l’uscita in E-Bike tra antichi sentieri nei boschi della Riserva Naturale Orientata di Pesche.

Domenica 22 mattina ci sono diverse proposte per coinvolgere amici e famiglia. Si parte con la “Montagnola Molisana”, un’immersione nella natura selvaggia alla scoperta di paesaggi di pietra e antichi insediamenti umani. Domenica mattina è previsto anche il percorso “Alto Molise Monte Campo”: al rientro, ragazzi/e e bambini/e potranno cimentarsi con i giochi del Parco Avventura. Nel calendario di domenica è presente anche l’escursione in canoa: domenica mattina, sui laghi di Castel S. Vincenzo, Matese e Gallo per avere un panorama privilegiato e ammirare la maestosità dei monti circostanti.

Come per la giornata di sabato, anche domenica sarà possibile fruire delle tre nuove proposte “4×4 Escursione”, “Parapendio Escursione” e “Quad Avventura” oltre alle altre attività in calendario, il trek a Cavallo sul Matese, la Caccia al Tratufo e il percorso in E-Bike.

Molte delle attività sono “family friendly”, adatte a tutti, anche ai piccoli e i 4 zampe sono sempre benvenuti purché pacifici e abituati al guinzaglio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali Facebook e Instagram di Attraverso il Molise.