Appuntamento principale del giorno il Concertone del Primo Maggio a Roma, trasmesso in diretta streaming su RaiPlay

REGIONE – Sabato 1° maggio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. É la Festa del lavoro, solitamente dedicata ai concerti: ecco cosa ci aspetta.

EVENTI ONLINE

Prosegue sulla pagina Facebook di Musica Popolare Italiana Folkstok l’appuntamento organizzato da IT-FOLK con una tre giorni dedicata alla Folk e World music italiana.

Dalle 13 alle 18, sulla pagina Facebook di Collettivo Pinacoteca, Rivera Festival presso la fontana delle 99 Cannelle a L’Aquila. Un viaggio tra passato e presente, dove l’antichità incontra la tecnologia.

Concerto del 1°Maggio a Bologna, sulle pagine Facebook di Cgil Bologna, Cisl Bologna e Uil Bologna: Concerto del 1°Maggio a Bologna: live e ospiti attesi, tutto in streaming dall’Estragon. Tra gli artisti La Rappresentante di Lista, reduce dall’esibizione a Sanremo, Fatoumata Diawara, Davide Shorty, Federico Poggipollini e Murubutu.

E poi l’appuntamento clou: il concertone dall’Auditorium della Musica a Roma: dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà disponibile in streaming su RaiPlay, sAlex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L’orchestraccia, La Rappresentante Di Lista , Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Escursioni

Domenica 2 maggio escursione al Pantano della Zittola nel territorio di Montenero Valcocchiara (Is): tutte le informazioni su: https://www.facebook.com/events/143253814413109/. In programma anche una passeggiata naturalistica nel Bosco Corundoli a Montecilfone; per info: 3485921343

Domenica 9 maggio é in programma una escursione al Bosco della Grisciata e al Monte Gonfalone 1.320 m sul livello del mare: faggi e rocce ricoperte di muschio daranno l’impressione di vivere in un bosco incantato abitato da elfi e folletti. Attività a numero chiuso, in osservanza delle disposizioni anti Covid. Per informazioni: https://www.facebook.com/events/310504490425518/. Oppure si potrà godere del paesaggio passeggiando lentamente a dorso d’asino: per informazioni contattare il numero 388 7540177.

Altri eventi

Il 3 maggio 2021 riapre il Museo dei Misteri, con ingresso contingentato e prenotazione obbligatoria. Il Museo dei Misteri di Campobasso da lunedì 3 maggio 2021, riaprirà al pubblico dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 18.00. Tutto dovrà avvenire in modalità di sicurezza, sarà obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito https://www.misterietradizioni.com/museo/ compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione. L’accesso al Museo sarà contingentato (max 5 persone), i visitatori dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Borgotufi, albergo diffuso di Castel Giudice il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano. Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.

La Piccola Bottega in collaborazione con Manuela Toto, organizza Il Mago di Oz, Workshop in fiabaterapia. Un incontro per conoscere una lettura tutta interiore della fiaba del mago di Oz e fare una piccola esperienza di ascolto di sé, a contatto con la natura, per imparare che non abbiamo bisogno di delegare il nostro valore agli altri. Evento a numero chiuso. Prenotazioni entro e non oltre il 9 maggio 2021 al numero 388 7540177.