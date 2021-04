In diretta streaming il concerto acustico di Umberto Tozzi, “Il piccolo Principe” ma anche concerti e presentazioni di libri

REGIONE – Sabato 10 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. ella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Il Molise é in zona arancione: ancora chiusi musei e spazi culturali, e sospesi gli eventi programmati in presenza, ci sono però tanti appuntamenti a cui accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza. Come di consueto, abbiamo selezionato per voi sei eventi online.

EVENTI ONLINE

Alle 17.30 va in onda in streaming “Il piccolo principe”, il racconto fantastico del ricordo dell’incontro tra un aviatore caduto con il suo aereo nel deserto e uno strano ragazzino caduto dalle stelle. Questo incontro permette all’aviatore, e a coloro che lo accompagnano nella sua sosta forzata nel deserto, di ritrovare il bambino nascosto nel profondo del proprio cuore, ma anche a tutti i bambini che, attraverso il piccolo principe si rivolgono al mondo degli adulti, di non dimenticare -nel loro viaggio per diventare grandi- di essere stati bambini. E’ il testo francese per l’infanzia più tradotto e più letto dalla sua pubblicazione. A cosa deve la sua straordinaria fortuna? Sicuramente al fatto che arriva a toccare il cuore di tutti, a qualunque età lo si scopra. Il costo del biglietto è di € 10 da acquistare su https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/SchedaEvento.aspx?partner=TOSP&IDspettacolo=8850&IdEvento=96439; dopodichè verranno forniti via mail link e password per la visione.

Michele Rocchetta presenta il suo nuovo romanzo “Extrema Ratio” sulla pagina Facebook del Centro di lettura, ore 17.30, link https://www.facebook.com/isoladeltesoro.trebbo/1944, l’operazione Valchiria ha avuto successo ponendo fine alla guerra prima che gli alleati arrivassero nel cuore della Germania nazista. Hitler è morto, Mussolini è fuggito. Un’Europa neutrale si frappone ai due grandi protagonisti della guerra fredda: USA e URSS. L’Italia è divisa in due. A sud i Savoia, a nord la Repubblica Federale dell’Alta Italia, nata dalla lotta partigiana. La missione di Scandellari e Leconte per uccidere il Duce, però, è fallita e l’Europa deve affrontare la sfida di una nuova guerra.

Alle ore 19:00 online sulla pagina Facebook de La confraternita dell’Eleonora Molisani e Francesco Coscioni presentano Romanticidio – Spoesie d’amore e altre disgrazie. Basta con le poesie d’amore politicamente corrette. L’amore è scorretto, sfrontato, impertinente, spigoloso e, se guardato con gli occhi giusti, sa essere estremamente divertente.Giocando con le rime, Eleonora Molisani dà voce a una creatura esuberante, costantemente in equilibrio sui tranelli della quotidianità, che si confronta con il russare del partner, con il cambio stagione, con gli inganni dei social, con le trappole del divano, ma anche con l’intesa, la dolcezza e, perché no, con l’amarezza, il disincanto.

Alle 21 Bea Zanin porta sul palco del teatro Cafè Müller di Torino, il concerto intitolato Polimnia. Una performance di musica elettronica, violoncello e voce, in cui l’artista, attraverso il campionamento, manipola elettronicamente brani musicali facenti parte della memoria collettiva e li trasforma, conferendo loro nuovo status espressivo.

In diretta dal Teatro Lirico di Cagliari, alle 21, su su www.videolina.it e www.unionesarda.it. concerto sinfonico con musiche di Sergej Rachmaninov. Si tratta di un concerto sinfonico che propone all’ascolto del pubblico due straordinarie e trascinanti pagine musicali del musicista russo. Il programma musicale prevede infatti l’esecuzione di: L’isola dei morti, poema sinfonico in la minore op. 29 e il celeberrimo Concerto n. 2 in do minore per pianoforte e orchestra op. 18 di Sergej Rachmaninov.

Umberto Tozzi per la prima volta live terrà uno speciale concerto acustico, alle ore 21, dalla Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo in diretta streaming. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica. Zeye Payperlive è la piattaforma pay streaming su cui verrà realizzato il concerto. L’intero ricavato della serata sarà devoluto in favore dei suoi musicisti, tecnici e staff che da più di 1 anno sono a casa senza lavoro. https://livestreaming.momyrecords.com/events/umberto-tozzi.

PROSSIMI EVENTI

Domani, domenica 11 aprile, l’appuntamento sarà con le Messe in diretta streaming. Alle 17 va in scena “Il barbiere di Siviglia”, commedia per musica in due atti di Cesare Sterbini sulla musica di Gioachino Rossini con la Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti e il Coro Claudio Merulo di Reggio Emilia. L’opera sarà trasmessa esclusivamente online e gratuitamente su www.operastreaming.com e sul sito de i www.iteatri.re.it. Alle 20 la soprano Aleksandra Kurzak, accompagnata da Tomasz Wabnic (viola) e Marek Ruszczynski (pianoforte) interpreta brani tratti dal repertorio di Chopin, Schumann, Brahms, Cajkovskij. Il concerto sarà trasmesso in streaming sul sito teatroallascala.org e sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala,