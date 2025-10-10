Campobasso ospita la conferenza LibrOrchestra, Larino celebra la transumanza con T.R.A.M.E.: arte, natura e cultura

REGIONE – Venerdì 10 ottobre Una giornata che intreccia parole, musica e paesaggio. Molisenews24.it ricorda che alle 10:30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival Nazionale LibrOrchestra, che farà tappa a Campobasso con il suo format originale dedicato alla narrazione musicale e alla promozione della lettura. A Larino, il progetto T.R.A.M.E. celebra la transumanza come rito identitario, fondendo arte e natura in un percorso esperienziale che restituisce voce ai luoghi e alle tradizioni. Un invito a camminare, ascoltare e lasciarsi attraversare.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 ottobre

Alle ore 10:30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione del Festival Nazionale LibrOrchestra, che farà tappa a Campobasso.

11 ottobre

Giubileo delle Aggregazioni Laicali 2025 a Campobasso

Escursione in E-MTB e in MTB per osservare il foliage a Roccamandolfi. Per informazioni e prenotazione contattare il numero 328 739268.

Camminata in rosa a Duronia.

In occasione della Giornata della Poesia visita guidata al Museo delle Vestimenta a Campobasso.

Festa della mela a Castel del Giudice.

Festa d’autunno a Pietracatella.

12 ottobre

Giornata delle Famiglie al museo: visite guidate, laboratori, ecc.

Domenica di Carta 2025: Archivi di Famiglia a Isernia.

Trek Oil a Rotello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3406365979.

MagnaTrekking a CivitaCampomarano. Per iscrizioni contattare il numero 3287319699.

Al Polo Fieristico di Larino Raduno amatoriale del cane pastore abruzzese.

19 ototbre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

Galà di presentazione della stagione teatrale 2025-2026 al Teatro Italo Argentino di Agnone.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.