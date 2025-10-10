Campobasso ospita la conferenza LibrOrchestra, Larino celebra la transumanza con T.R.A.M.E.: arte, natura e cultura
REGIONE – Venerdì 10 ottobre Una giornata che intreccia parole, musica e paesaggio. Molisenews24.it ricorda che alle 10:30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival Nazionale LibrOrchestra, che farà tappa a Campobasso con il suo format originale dedicato alla narrazione musicale e alla promozione della lettura. A Larino, il progetto T.R.A.M.E. celebra la transumanza come rito identitario, fondendo arte e natura in un percorso esperienziale che restituisce voce ai luoghi e alle tradizioni. Un invito a camminare, ascoltare e lasciarsi attraversare.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
10 ottobre
Alle ore 10:30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione del Festival Nazionale LibrOrchestra, che farà tappa a Campobasso.
T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.
11 ottobre
Giubileo delle Aggregazioni Laicali 2025 a Campobasso
Escursione in E-MTB e in MTB per osservare il foliage a Roccamandolfi. Per informazioni e prenotazione contattare il numero 328 739268.
Camminata in rosa a Duronia.
In occasione della Giornata della Poesia visita guidata al Museo delle Vestimenta a Campobasso.
Festa della mela a Castel del Giudice.
Festa d’autunno a Pietracatella.
12 ottobre
Giornata delle Famiglie al museo: visite guidate, laboratori, ecc.
Domenica di Carta 2025: Archivi di Famiglia a Isernia.
Trek Oil a Rotello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3406365979.
MagnaTrekking a CivitaCampomarano. Per iscrizioni contattare il numero 3287319699.
Al Polo Fieristico di Larino Raduno amatoriale del cane pastore abruzzese.
19 ototbre
A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.
Galà di presentazione della stagione teatrale 2025-2026 al Teatro Italo Argentino di Agnone.
2 novembre
Sapor d na vota a Spinete.
23 novembre
Sagra della polenta a Macchiagodena.