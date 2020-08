In programma una serata speciale con degustazioni di quattro vini del territori, abbinati ad altrettante eccellenze gastronomiche

REGIONE – Martedì 11 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Partiamo da Campobasso Calici di Stelle in Piazza d’Armi del Castello Monforte dalle 19 alle 24. Dalle 22 osservazione delle costellazioni guidata da Paolo Pasquale, musica live con Gianluca Vergalito Guitar. Per info messanger https://www.facebook.com/onav.campobasso/ oppure 3202688924. A Le 4 Vianove dalle 21 Euphonica – Vintage cover band di artisti nazionali come Berté, Pfm, Vasco Rossi ma anche stranieri come Toto, The Beatles, The Queen.

Ad Agnone presso lo Staffoli House al via il Corsalonga Western Show fino al 16 agosto dalle 10 tutti i giorni: cavalli, musica Country, ballo County Spettacoli, Villaggio Indiano, Artigianato e buon cibo. Ingresso libero. West & Dollies sarà presente con il suo Stand per la raccolta fondi. A Campodipietra per le festività in onore di San Michele Arcangelo alle 22 Adorazione a San Michele presso la Chiesa San Martino Vescovo a cura della Pastorale Giovanile “Maranatha”.

A Venafro Arc Art Café propone “Cartoline da Venafro” dalle 18.30 apertura della mini expo di Francesco “Don Cane” Scaramuzzo per aperitivo con l’autore.

A Bonefro alle 21.30 in Piazza Municipio serata musicale de “Il duo cane” band o mentre a Pietrabbondante alle 18 a Largo Ciro Menotti “La stanza del pastore (il trasumante)” di Vincenzo Mambella. Cinema d’autore a Mafalda con l’omaggio a Ennio Morricone e proiezione del film “La leggenda del pianista sull’oceano” in via Roma Vico III dalle 21.

A Frosolone spettacolo teatrale per bambini “Pulcinlla, medico volante” alle 18 presso Largo Vittoria mentre alle 21.30 sempre nella stessa location altro spettacolo teatrale dal titolo “Eduardo, artefice magico”. A Colletorto alle 21.30 in Largo Verdi presentazione del libro “Colletorto dalla storia e dai documenti sul territorio, ai racconti, ai ricordi mentre a Mirabello Sannitico in piazza Verdone alle 21.30 Il Tramonto dei Superuomini per la regia di Michele Di Cillo “Lo straordinario ritorno de La lega della Giustezza di Marco Benevento e Emiliano Reggente”.

PROSSIMI EVENTI

Il 12 agosto nuovo appuntamento con Novelle per un anno di Pirandello di e con Andrea Ortis questa volta a Castellon Monforte Campobasso dalle 21. Dal 12 al 18 agosto a Trivento, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano “Rocciamorgia 2020“. In Piazza Sedati a Riccia dalle 18 “Pu sone e pu ballà” 100 anni di canzoni a Riccia con il gruppo folk “Giuseppe Moffa”. Torna l’Era Glaciale alle 21 con una serata Karaoke, l’ultima di fine estate e il consueto giro pizza a 10 euro.

Il 14 agosto Jeep Tour altissimo Molise in località Prato Gentile Capracotta. A bordo di un fuoristrada per entrare nella parte più nascosta e meno conosciuta del territorio, attraverso semplici sterrati o mulattiere insidiose. Prenotazioni: Alessandro: 347.7305781 e Giulia: 340 41072932.

Ferragosto ai Due Fuochi con il pranzo a menù fisso 35 a persona con saluti e formaggi nostrani, parmigiana di zucchine, polpette cacio e uova, lasagne alla bolognese, tagliata di vitello con rucola e pomodorini, gelato alla vaniglia variegato e amaro del capo (prenotazioni al 349.1510325 o 392.9572881). Il Ristorante “Lo Chalet da Zia Cristina” presenta un menù con antipasto dello Chalet, cavatelli con rucola e pomodorini, crioli al ragù, grigliata mista con pollo alla cacciatora con insalata e verdure grigliate, anguria con tiramisù, vino acqua e caffè (25 euro, prenotazioni anche per l’asporto allo 0874460456).

Il 16 agosto escursione “L’alba a Monte Campo” trekk anello di Monte Campo / S. Lucia / Prato Genitle mentre a Borgotufi Castel del Giudice escursione con musica nel bosco.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni il 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.