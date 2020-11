Online il futuro sostenibile, 4° edizione de “L’economia del futuro”, presentazione del libro “Senza respiro”, ecobonus e arte del Louvre

REGIONE – Mercoledì 11 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

Dalle 11 alle 18 il Drop di Campobasso propone Cavatiel carn e puork e vino novello. Lo studio Medicina & Estetica Dottori Consilvio e Castagnacci propongono un open day Acryos di Reneve dalle 9 alle 19, una giornata dedicata alla bellezza con trattamento corpo e viso da provare gratuitamente (prenotazioni valide entro il 10 novembre).

ONLINE

Alle ore 18 appuntamento con il futuro sostenibile per la 4° edizione de “L’economia del futuro” che raccoglie i protagonisti della scena economica internazionale per immaginare il mondo che verrà, tra economia circolare, finanza e tecnologia, alimentazione e salute, risorse e lavoro, energia, smart city and smast mobility. In streaming su Facebook e su Corriere.it si farà un punto sulla situazione attuale, si esploreranno le buone pratiche delle aziende, degli addetti ai lavori, del mondo della scienza e della tecnologia, e ci confronteremo sulle prospettive future insieme a imprenditori, economisti, specialisti e studiosi, italiani e internazionali. “Innovazione e sostenibilità: un binomio virtuoso” il titolo dell’incontro odierno (https://www.facebook.com/events/459734568340727/).

Alle 18 presentazione del libro “Senza respiro” in diretta sulla pagina facebook Vittorio Agnoletto, medico, docente e giornalista, autore di “Senza respiro” un libro inchiesta, edito da I libri di Altreconomia sulla sanità e l’emergenza Covid dialogherà con Delfina Colombo responsabile dell’Ufficio Formazione. Conclude l’incontro Andrea Villa, presidente (https://www.facebook.com/events/363324471570466/).

Raccontiamo il Louvre: la sua storia da castello-fortezza a splendido palazzo reale… La Grandeur che si rispecchia nelle straordinarie collezioni d’arte. Dalle 18.15 online “Il Louvre, il museo dei musei”. Costo euro 5. Pagamento con carta di credito. Prenotazioni: sarah@akropolismilano.com oppure 392 4019064‬ (whatsapp).

Alle 19 webinar sui vantaggi dell’ecobonus 110% relativo alle ristrutturazioni immobiliari. Relatori dott.Giuseppe Troisio e dott. Alessio Martinengo a cura di Family Banker Office di Noventa Padovana (https://www.facebook.com/events/372202760633278/).