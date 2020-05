Recita del Santo Rosario sulla pagina Facebook delle Parrocchia di San Pietro Apostolo. Fiabe, arte e live show su Termoliwild

REGIONE – Mercoledì 13 maggio 2020 la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo pertanto una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

In occasione della Festa di Nostra Signora di Fatima alle 18 recita del Santo Rosario dalla Cattedrale di Isernia San Pietro Apostolo. L’evento, a porte chiuse, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook @CattedraleIsernia.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) troviamo dalle 15 fiabe e racconti per i bambini. A seguire il mio videogioco diretto da Biagio Capurso e le ricette di Giuliani Ragone. Tornano alle 19 le lezioni disegno acquerello a cura di Nico. Chiunque voglia unirsi in questo viaggio nell’arte del disegno può partecipare da casa sintonizzandosi. Tutti i disegni potranno essere pubblicati nei commenti, a fine lezione, Nico regalerà la sua opera a chi si prenota per primo dopo il suo annuncio. In serata spazio a Vladimir Francesco Cascitelli live show.

Altri eventi online di questa sera li apprendiamo da L’Opinionista. Alle ore 21, diretta sul profilo Facebook di Cristiano Romani e diretta telefonica ci sarà Toni Capuozzo, amico dell Associazione Cultura Nazionale. Alle 21:15, in diretta sulla pagina facebook “Aware – BellezzaResistente”, Peppe Millanta parlerà dei suoi libri. Tra le altre cose belle, anche Paolo Fiorucci, Il Libraio di Notte.

PROSSIMI EVENTI

Sulla pagina facebook Termoliwild il 14 alle 21.30 Il Buco Nero comic live, show comico a cura del trio Il Buco Nero diretto da Jem Cinzia Art (Gemma Cavallaro) Luca Captain Pellauz Grassia (Luca Grassia) & Antonio Mustillo. Il 15 alle 17 allenamenti a corpo libero diretti dalla Dr.ssa Grazia Lecce presso la palestra Malibù Academy di Termoli (CB).

Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.