Aldo Cazzullo presenta il suo libro “A riveder le stelle”, Ilaria Rossi in diretta su Facebook, concerto Schubert, Brahms, Schumann, lettura canti della Divina Commedia

REGIONE – Venerdì 13 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

ONLINE

Si parte dalle 11 con Aldo Cazzullo che presenta “A riveder le stelle” Libri Mondadori in diretta facebook dalla pagina www.facebook.com/LibreriaNuovaEuropaGranai. In viaggio attraverso l’Italia in compagnia di Dante Alighieri. L’autore ci porta indietro nel tempo, in un periodo in cui L’Italia era tutta da inventare e Dante e La Divina Commedia costruivano le fondamenta della lingua, della cultura e della bellezza che avrebbero sempre caratterizzato il nostro Paese. Perché, come dice Cazzullo, “L’Italia ha questo di straordinario, rispetto alle altre nazioni. Non è nata dalla politica o dalla guerra. È nata da Dante e dai grandi scrittori venuti dopo di lui”. Affascinato dalla Divina Commedia e dai suoi sette secoli di eterna giovinezza, l’autore ricostruisce il viaggio di Dante con una modernità tutta nuova, suscitando l’interesse sia di chi vuole riscoprire i protagonisti dell’Inferno dantesco, sia di chi è curioso di conoscere meglio le regioni e i luoghi che Dante cita e racconta: il lago di Garda, Scilla e Cariddi, l’Istria e la Dalmazia, Venezia, Mantova, Roma, Genova, Firenze sono ancora oggi davanti ai nostri occhi, troppo spesso inconsapevoli di trovarsi di fronte a tanta storia e a tanta bellezza.

Descrivere il paesaggio di #TerraNostra #1 #bcm2020 alle ore 15 (https://youtu.be/eVa5xomfo8g). Dall’esperienza di autori tra loro molto differenti, cerchiamo di capire come la descrizione del paesaggio si sia modificata nel corso del tempo e delle culture. Tra passato, presente e futuro, scopriamo i meccanismi più intimi dello scrivere. Con: Gianni Biondillo, Nicoletta Vallorani, Roberto Pegorini, Abir Mukherjee e Loriano Macchiavelli.

Venerdì 13 novembre 2020, alle ore 18:00, Ilaria Rossi, l’attrice italiana protagonista della soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore, sarà in diretta sulla pagina facebook “Il Coraggio delle Donne”. In questa puntata speciale conosceremo meglio Ilaria, che all’interno della soap interpreta il ruolo della Venere e stilista Gabriella Rossi. Scopriremo qualcosa in più sulla carriera e la vita privata dell’attrice, che in comune col suo personaggio non ha solo il cognome. Parleremo, inoltre, del capolavoro letterario della nostra Emerita Cretella intitolato “Luna Rossa”, un romanzo che Ilaria Rossi ha voluto sostenere insieme a tutte noi (https://www.facebook.com/events/387051885978476/).

Dalle 18.30 Ukus in Fabula Live Stream Show – Rock’n’Roll – Special Guest Peter Moss (https://www.facebook.com/events/446694602970355/). Seconda puntata del nuovissimo show in diretta dalla sala eventi del negozio di strumenti musicali La M.U.sica di Roma. In questa diretta l’ospite d’onore sarà Peter Moss.

11° Concerto Schubert, Brahms, Schumann dalle ore 20 su www.anfols.it/webtv. Si entra nel pieno Ottocento con la direzione del giovane talento Nikolas Nägele per la prima volta a Verona con un programma dedicato allo Schubert maturo (Ouverture da Rosamunde op. 26) e al primo cimento sinfonico di Robert Schumann, la Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore op. 38 nota anche come “Primavera”. Al centro del concerto c’è spazio per dialogare con i solisti Gűnther Sanin al violino e Sara Airoldi al violoncello (prime parti dell’Orchestra areniana) per il raffinato Doppio concerto in la minore op. 102 di Johannes Brahms. Nel programma Franz Schubert – Ouverture, da Rosamunde op. 26; Johannes Brahms – Doppio concerto per violino, violoncello e orchestra in la minore op. 102; Robert Schumann – Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore op. 38.

Alle 20 Cooperativa Mercurio, Centro Santa Chiara presenta “Margherita Vicario – Teatro sociale Uploadontour“. Il concerto verrà trasmesso sul canale YouTube di UploadSounds -> https://www.youtube.com/channel/UC3jhEAGEwdmyRsn1ohJmObA.

Alessandro Anderloni interpreta il I canto del Purgatorio di Dante. È attestato che il toponimo Purga, il monte che si innalza sopra il paese di Velo Veronese, derivi dalla così detta lingua “cimbra” portata in Lessinia con l’arrivo di coloni bavaresi nel Basso Medioevo. L’etimologia risale all’antico alto tedesco burg e al medio tedesco burc che significa tanto borgo quanto castello o fortificazione. Sulla cima del monte, infatti, sorgeva in epoca preistorica un castelliere e più tardi un fortilizio romano. Nulla rimanda all’etimologia del monte Purgatorio, dal latino purgatorius, “che purifica”. Ciononostante nelle stalle dei filò, dove non di rado si trovava una copia della Divina Commedia di cui qualche anziano sapeva recitare interi brani a memoria, si immaginava che dopo la visita al Cóvolo, Dante fosse salito sul Purga e avesse immaginato qui il suo cammino verso la cima del Purgatorio che inizia con il I canto della seconda cantica. Alle 20.30 in diretta on line su https://www.facebook.com/events/624856908181907/. Nell’ambito del progetto “Dante 700 in Lessinia”, un’iniziativa del Comune di Velo Veronese con il sostegno della Provincia di Verona, Reteventi, Europedirect Verona, Regione Veneto nell’ambito del progetto Dante Settecento realizzato da Le Falìe

PROSSIMI EVENTI

Domenica 15 novembre escursione autunnali nella riserva naturale Orientata di Pesche (IS). Incontro alle 9 presso parcheggio Papa Giovanni XXIII Pesche. Costo di partecipazione 15 euro, info su Associazione Inforesta.