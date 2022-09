A Campobasso a mostra “Frammenti di vita”…tra colori e matita”, a Bonefro 1+1 degli artisti-coniugi Michele Carafa e Sara Pellegrini

Musei e mostre

Presso il Circolo Sannitico a Campobasso fino al 15 settembre é visitabile la mostra “Frammenti di vita”…tra colori e matita”. Mostra di pitture e disegni di Vincenzo Rosa. Dalle 16 alle 20.

Fino al 24 settembre press o l’ex Convento Santa Maria delle Grazie a Bonefro é visitabile la mostra 1+1 degli artisti-coniugi Michele Carafa e Sara Pellegrini. Ingresso libero.

Fino al 30 settembre mostra personale a cura di Giuseppe Benvenuto e Sara Maffei a Termoli, alla Casa Museo Stephanus in Piazza Duomo. Orario 18.30-21.30.

GLI ALTRI EVENTI DEL 13 SETTEMBRE

Per il mese di settembre l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha programmato un calendario variegato di eventi e incontri.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 settembre

Escursione al tramonto e aperitivo sulla Montagnola Molisana a Frosolone. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347 302 1999

Escursione e visita guidata al centro storico di Pesche con aperitivo sotto le stelle. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 320 181 8141 e 328 763 9268

trekking nel borgo medioevale e sul sentiero dei 4 colliAlle 15.30 a Macchia di Isernia tra balli canti e sfilata di carri allegorici. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

A partire dalle ore 17, con ritrovo davanti alla Fontana Fraterna, a Isernia, andrà in scena l’evento solidale Workout in silence. Per prenotarsi occorre contattare entro e non oltre lunedì 12 settembre i numeri 3494359693 (Mirco) o 3426020488 (Avis comunale).

18 settembre

Escursione Anello Di Monte Campo 1.746 a Capracotta. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347 302 1999-

15-16 ottobre

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice.