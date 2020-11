Acquisti con il Virtual Market, presentazione del libro di Simona Cremonini. Avvicinamento allo Yoga, musica con due eventi online in serata

REGIONE – Sabato 14 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

CAMPOBASSO

Dalle 10 “Come sta la dua pelle?” presso il centro Benessere e di Bellezza Atmosfere (via San Giovanni 4/a) si aprono per trascorrere insieme due giornate dedicate alla conoscenza dello stato della tua pelle del viso. Verranno affrontate tutte le problematiche relative agli inestetismi del viso, anche a quelli legati all’utilizzo della mascherina. .renotazioni allo 0874/61183

ONLINE

Frida presenta il suo Virtual Market completamente online. Una serie di artigiani e brand emergenti selezionati esporranno e venderanno i propri prodotti durante le giornate del 14 e 15 novembre dalle ore 10 alle 21 al sito www.ernestoshop.com per trovare la migliore selezione di abbigliamento, ceramiche, illustrazioni, gioielli e design.

Folletti, fate, divinità e altre meraviglie del bestiario Fantastico Garda alle 16 con l’evento online a cura della Libreria l’Alchimista Bergamo. Presentazione “Fantastico Garda – Piccolo popolo, creature straordinarie e animali meravigliosi” di Simona Cremonini (https://www.facebook.com/events/1482409835279525/).

Per chi volesse praticare lo Yoga una lezione di avvicinamento alle 16. Dalla nozione di yoga a 8 passi per arrivare all’illuminazione secondo Patanjali. E ancora i benefici fisici, emotivo/cognitivi e spirituali della pratica,asana e pranayama base delle nostre lezioni, lo yoga nella vita quotidiana. Una chiacchierata insieme per capire meglio cosa facciamo quando ci sediamo sul tappetino dalle ore 16. Iscrizione 10 euro (5 per i soci) e diretta su zoom (https://www.facebook.com/events/273681220632226/).

Alle 20 appuntamento con Papa Watch me Fly, una storia in musica tra un padre e un figlio dal 1962 al 2016 (Opera multidisciplinare). Direzione Artistica: Claudio Mazzucchelli – Andrea Pollione – Fabio Chirico – Pietro Pizzi; Regia: Claudio Mazzucchelli – Alessandro Bertulessi – Francesca Chiappini – Iliana Ciccarello – Nicola Locritani – Francesca Varasi – Marco Gervasio. Direttore di Orchestra: Andrea Pollione; Arrangiamenti Musicali: Andrea Pollione – Claudio Mazzucchelli. Per seguire l’evento https://www.youtube.com/channel/UCaOKNPYSlvfbMJKJlNANuRA

Nell’ambito del progetto del Comune di Novara “La cultura è essenziale” spettacolo organizzato dalla Fondazione Teatro Coccia registrato nel Salone Arengo del Broletto. Lo spettacolo verrà trasmesso online sul canale YouTube di A-Novara e sarà visibile fino alla mezzanotte di sabato 21 novembre – https://youtu.be/iZZFP7G5dBU

“Maestro sarà lei!” ovvero i tormenti del giovane Gershwin. L’arte in tre parole. Percorso multidisciplinare: Musica, testo e voce recitante Stefano Valanzuolo, pianoforte Fiorenzo Pascalucci, produzione Fondazione Teatro Coccia. Musiche:

George Gershwin (1898 – 1937)

Andante con moto e poco rubato da “Three Preludes” (1926)

I got rhythm (1930)

The man I love (1924)

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Jeux d’eau (1901)

Igor Stravinskij (1882 – 1971)

Piano-Rag-Music (1919)

Arnold Schoenberg (1874 – 1951)

Mässige Viertel, da Tre pezzi op. 11 (1909)

Claude Debussy (1862 – 1918)

Golliwogg’s cake-walk da Children’s Corner L.113 (1907)

George Gershwin

An American in Paris (elaborazione di F. Pascalucci dalla trascrizione per pf solo di W. Daly, 1929)

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte (1899)

George Gershwin

Rhapsody in Blue (versione per pf solo di G. Gershwin, 1927)

PROSSIMI EVENTI

Domenica 15 novembre escursione autunnali nella riserva naturale Orientata di Pesche (IS). Incontro alle 9 presso parcheggio Papa Giovanni XXIII Pesche. Costo di partecipazione 15 euro, info su Associazione Inforesta.

Giornata dedicata alle piante commestibili e officinali immersi nel Bosco di San Giacomo Degli Schiavoni, ricco di flora autoctona. A cura di Wild Life School di Antonio Caprara, info e prenotazioni 348.5921343.