I principali eventi di mercoledì 15 gennaio 2020: spettacolo al Teatro Savoia, inaugurazione esposizione numismatica di Paolo Gabriele al Circolo Sannitico

CAMPOBASSO – Mercoledì 15 gennaio 2020 in Molise, ecco i principali eventi presenti. Partiamo da Campobasso con la seconda serata dello spettacolo “Le Signorine” al Teatro Savoia. Una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano, soprattutto grazie a due formidabili attrici del nostro teatro, che trasformano i litigi e le miserie delle due sorelle, in occasioni continue di gag e di risate. Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata sanno farci divertire e commuovere, raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare. Un testo irriverente e poetico che ci ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti.

All’Università degli Studi del Molise alle 15 workshop di orientamento al test di ammissione CFSMG, con simulazione da 100 domande. Per partecipare è necessario inviare una mail a Molise.fimmg.formazione@gmail.com o iscriversi tramite google form al https://goo.gl/gWGq7. La Casa del Popolo organizza un seminario dal titolo “Debito e disuguaglianze” tenuta da Antonio De Lellis. Per partecipare ai seminari è necessaria l’iscrizione Costo di partecipazione 20 euro. Gratis per gli studenti medi.

Al Circolo Sannitico mostra numismatica di Paolo Gabriele: Monete medioevali molisane alle 17. Mostra con il patrocinio del Comune di Campobasso e della NIA (Numismatici Italiani Associati). In tutto verranno esposte 82 monete alcune inedite emesse in Molise ed in Capitanata. La stessa sarà aperta fino al 5 febbraio.

Si balla al Mercoledì del Villaggio del Mama’s con la musica house e commerciale con in consolle FCMT e Michele Pece, voice Roxy B.

A Isernia alle 17 presso la saletta gialla della Provincia incontro tenuto dalla Dott.ssa Cinzia Scimìa, filosofa, formatrice, coach, scrittrice, ospite dell’associazione FIDAPA sul tema “Dalle vecchie femministe alle nuove Regine”. “La donna ha bisogno di abbandonare i panni della vecchia femminista per riscoprirsi Regina. Deve deporre le armi della lotta ed intraprendere un percorso di evoluzione, eliminando gli autosabotaggi interiori che si annidano nella mente e nella sfera emotiva”. Alla sala – teatro “San Francesco” invece 2° incontro di Lectio Divina guidata dall’Abate di Montecassino sul tema: “Gesù, l’Agnello di Dio che toglie i peccati de mondo” (Gv 1,29-34) (ore 18.30).

A Termoli colloqui sulla democrazia nella Sala Cinema Sant’Antonio, ospite l’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito (18.30) mentre al Green Corpus ore 19.30 Bagno di suoni ancestrali in piscina calda (32°). Sessione condotta da Martina Caserio operatrice olistica indirizzo sonoro vibrazionale con codice PO18D0319AB professionista disciplinato dalla legge 4/2013.

PROSSIMI EVENTI

Il 17 a Vinchiaturo Festeggiamenti di Sant’Antonio Abate. Gli stessi si avranno anche a Tufara ma il 16. Per il gusto da non perdere il 17 gennaio la settima sagra delle Pallotte a Trivento (20.30) a cura della Pro Loco Terventum così come il 18 al Palazzo Ducale di Poggio Sannita con La Pallottata dalle 19.30.

