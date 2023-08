Ad Agnone in scena il musical “I Promessi Sposi” e ultimi giorni della mostra di Pietro Mastronardi. Mostre anche a Campobasso

REGIONE – Mercoledì 16 agosto 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 19 agosto mostra del pittore Pietro Mastronardi al Circolo San Pio di Agnone.

Fino al 20 novembre presso l’Aula Magna dell’Unimol a Campobasso la mostra antologica La memoria della neve di Giancarlo Limoni.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 16 AGOSTO

Alle 21 .30 in Piazza Sabelli ad Agnone va in scena il musical “I Promessi Sposi”.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 agosto

Le attività in natura. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Canyoning, adrenalina nel torrente Verrino – h 9.30, Agnone (IS)

AquaRide Bimbi: tuffi, scivoli e divertimento in acqua – h 10.00, Carpinone (IS)

Acquatrekking fluviale per adulti e bambini – h 10.00, Rocchetta al Volturno (IS)

AquaRide: tuffi, nuotate, scivoli e teleferiche nel fiume – h 15.00, Carpinone (IS)

Alle 19, a Campitello Matese, concerto della Angelo Valori & Medit Orchestra feat. Morgan.

Alle ore 21:30 – a Termoli – presso il Teatro Verde al Parco Comunale “G. La Penna” è in programma l’attesissimo concerto di Al Bano Carrisi.

Concerto dei Marlene Kuntz a Campitello Matese.

18 agosto

Le attività in natura. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Canyoning, adrenalina nel torrente Verrino – h 9.30, Agnone (IS)

AquaRide Bimbi: tuffi, scivoli e divertimento in acqua – h 10.00, Carpinone (IS)

Acquatrekking fluviale per adulti e bambini – h 10.00, Rocchetta al Volturno (IS)

AquaRide: tuffi, nuotate, scivoli e teleferiche nel fiume – h 15.00, Carpinone (IS)

Urban trekking, a spasso nel borgo del Merletto – h 17.30, Isernia Centro Storico

Yoga sul fiume: passeggiata e lezione nei pressi delle cascate – h 18.00, Carpinone (IS)

Sara Prioriello e Michele Apollonio in concerto a San Giuliano del Sannio.

19 agosto

AquaRide: tuffi, nuotate, scivoli e teleferiche nel fiume – h 9.30, Carpinone (IS)

Canyoning, adrenalina nel torrente Verrino – h 14.30, Agnone (IS)

AquaRide Bimbi: tuffi, scivoli e divertimento in acqua – h 15.30, Carpinone (IS)

Acquatrekking fluviale per adulti e bambini – h 16.00, Rocchetta al Volturno (IS)

Bambini a cavallo: passeggiate su pony – h 9.00-19.00, Sant’Agapito (Is)

Escursione in e-bike in Alto Molise – h 10.30/15.00/17.30, Castel del Giudice (IS)

Trekking al tramonto nel Parco Nazionale del Matese – h 17.30 Roccamandolfi (IS)

Prosegue il programma Aestiva 2023 a Campomarino: oggi Festa della Madonna delle Grazie.

20 agosto

Canyoning, adrenalina nel torrente Verrino – h 9.30, Agnone (IS)

Trekking su Monte Marrone presso l’ eremo di Moulin – h 9.00, Castelnuovo(IS)

AquaRide Bimbi: tuffi, scivoli e divertimento in acqua – h 10.00, Carpinone (IS)

Acquatrekking fluviale per adulti e bambini – h 10.00, Rocchetta al Volturno (IS)

AquaRide: tuffi, nuotate, scivoli e teleferiche nel fiume – h 15.30, Carpinone (IS)

Escursione in e-bike in Alto Molise h 10.30/15.00/17.30, Castel del Giudice (IS)

Concerto gratuito di Oscar Pedrini a San Giovanni in Galdo.

Alle 22 Vittoria Iannacone sarà in concerto a Bagnoli del Trigno.

1 settembre

Prende il via, e proseguirà fino al 3, la Fiera dei formaggi ad Agnone.

9 settembre

Ron in concerto a Capracotta.