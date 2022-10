Festa della mela a Castel Giudice e Festa d’autunno a Pietracatella. A Petrella Oktoberfest alla Petrellese. Giornate FAI d’autunno

REGIONE – Domenica 16 ottobre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 18 ottobre, presso le sale del Circolo Sannitico, in Piazza Pepe, a Campobasso, é allestita la mostra fotogafica “New Renaissance Dreams”, realizzata e curata da Mino Pasqualone.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 16 OTTOBRE

Continua l’attività programmazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso che propone con Ottobre in Città, un ricco calendario mensile di eventi ed incontri.

Visite guidate gratuite da 45 minuti a Termoli, a partire dalle 18:00 fino alle 21:00.Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 324 8699522

A Isernia “Il ritorno del Papa Santo”, rievocazione storica del passaggio in città di Celestino V, avvenuto nell’ottobre del 1294

Torna Campobazar, il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto, nell’area ex stadio Romagnoli, a Campobasso, alle ore 9.00.

Tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno: ecco dove

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice.

A Vinchiaturo, presso Uniclassic Garage, dalle 9 alle 21, la 3° Mostra mercato di auto d’epoca, ricambi, modernariato, vinili e curiosità.

Alle 17, presso la Sala del Teatro del dopolavoro ferroviario, a Campobasso, il Magico mondo dei burattini porta in scena lo spettacolo Frozen.

Alle 17, presso il Castello Angioino di Civitacampomarano, presentazione del volume “La vite e il vino. Una storia enologica nel Molise”.

Concerto del Rondò Trio, composto da Ivano Rondoni (clarinetto), Stefano Rondoni (violino e viola) e Francesco Attesti (pianoforte), alle ore 18.00 presso il Cinema S. Antonio di Termoli. Il programma prevede brani di A. Kachaturian, F. Poulenc e A. Tumiatti

Alle ore 20:30 al Teatro del Loto di Ferrazzano andrà in scena “Bufale e liune” di Pau Mirò.

Alle 21, al Teatro Savoia di Campobasso, concerto di Raffaele Spidalieri.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 ottobre

Trekking in fattoria: passeggiata esperienziale con degustazione – Alle 15.30 a Rocchetta (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking sul Monte Meta: escursione sulla vetta regina delle Mainarde – Alle 9.00 a Pizzone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

23 ottobre

“La via delle castagne”: passeggiata nel bosco con degustazione – Alle 9.30 nei Boschi del Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking “Colori d’autunno”: passeggiata su Colle dell’Orso – Alle 10.00 a Carpinone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

28-31 ottobre

10° edizione di Cantine di…vine a Guardiaregia: percorso enogastronomico d’autunno.

29 ottobre

“A passo d’Asino”: trekking con asinelli e aperitivo in uliveto – Alle 9.30 a Fornelli (IS) Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

30 ottobre

“I sentieri dell’olio”: passeggiata tra gli uliveti frentani con degustazione e musica – Alle 9.30 a Larino (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking dei briganti: passeggiata sul Matese e degustazione in masseria – Alle 9.30 a Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.