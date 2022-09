Sagra Sausicc e cavatell a Sant’Elia a Pianisi, a Termoli la Mare, Beer e Food Fest, Macchia di vino a Macchia di Isernia

REGIONE – Sabato 17 settembre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Dal 18 settembre all’8 ottobre, a Palazzo Gil a Campobasso, Fausto Podavini presenta la mostra “Mirella. Una storia di Alzheimer e d’amore”.

Fino al 24 settembre presso l’ex Convento Santa Maria delle Grazie a Bonefro é visitabile la mostra 1+1 degli artisti-coniugi Michele Carafa e Sara Pellegrini. Ingresso libero.

Fino al 30 settembre mostra personale a cura di Giuseppe Benvenuto e Sara Maffei a Termoli, alla Casa Museo Stephanus in Piazza Duomo. Orario 18.30-21.30.

GLI ALTRI EVENTI DEL 17 SETTEMBRE

Per il mese di settembre l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha programmato un calendario variegato di eventi e incontri.

A partire dalle ore 17, con ritrovo davanti alla Fontana Fraterna, a Isernia, andrà in scena l’evento solidale Workout in silence. Per prenotarsi occorre contattare entro e non oltre lunedì 12 settembre i numeri 3494359693 (Mirco) o 3426020488 (Avis comunale).

Sagra Sausicc e cavatell con la vera ricetta santeliana a Sant’Elia a Pianisi

Festa del vino a Macchia di Isernia: passeggiata nel borgo e sul sentiero i 4 colli. Sfilata di carri allegorici e musica live. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 3284718018.

A Termoli la terza edizione di Mare, Beer e Food Fest.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 settembre

Escursione Anello Di Monte Campo 1.746 a Capracotta. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347 302 1999

Dalle 9 alle 13 , a Campobasso, presso l’area della curva nord dell’ex Romagnoli in via Monsignor Bologna, la prima edizione di Campobazar, il primo mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto

A Riccia rievocazione storica con l’Incendio del castello denominata “Castrum Fulgens”: Tour guidato del Borgo dalle 17 e in serata Maiale allo spiedo e stand gastronomico

A Termoli la terza edizione di Mare, Beer e Food Fest.

25 settembre

Sul Tratturo Lucera-Castel di Sangro , torna l’escursione da “Castello a Castello, Torella Del Sannio / Castropignano. Per iscrizioni contattare il numero 328 763 9268.

Quarta edizione del Motoraduno a Torella del Sannio. Per prenotazioni inviare messaggio whatsapp ai numeri 3290237140 e 7651552 entro il 20 settembre

15-16 ottobre

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice.