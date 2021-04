Domenica 18 aprile online le Sante Messe per la Domenica delle Palme ma appuntamenti per celebrare il Dante e incontri

REGIONE – Domenica 18 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, dando ampio spazio alle Sante Messe da poter seguire in diretta streaming; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Con i musei e gli spazi culturali chiusi e gli eventi in presenza vietati in osservanza alle disposizioni governative dettate per arginare la diffusione del Coronavirus, sono tanti gli appuntamenti online a cui poter accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza: ne abbiamo selezionato per voi cinque (oltre alle Sante Messe, cui é dedicato un paragrafo speciale).

Le Sante Messe

É la Domenica dopo Pasqua e sono tante le Sante Messe trasmesse in streaming: ne segnaliamo alcune. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ e quella dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” e al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it. Alle 18 la diretta della Messa in streaming dalla Basilica di Sant’Antonio Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

ALTRI EVENTI ONLINE

Nel 700° anniversario della scomparsa di Dante il circolo di lettura della Biblioteca Giordano Bruno, ci conduce attraverso la lettura del XIX Canto dell’Inferno, nella terza bolgia dell’ottavo cerchio, dove sono puniti i simoniaci.

Alle 17.30 sulla pagina Facebook BPER Banca Forum Monzani Pupi Avanti racconta “L’archivio del Diavolo”. In questo romanzo gotico, che mescola thriller e horror, suggestioni letterarie e superstizione popolare, Pupi Avati ci riporta nei luoghi e nelle atmosfere del Nordest contadino degli anni Cinquanta. Mentre le vite dei personaggi corrono verso il loro destino, la mano del narratore ci trascina in un intreccio senza scampo, in un mondo antico fatto di terra, acqua e mistero, intriso di verità troppo terribili per poter mai essere davvero rivelate.

Su www.appenninoup.it e www.festivaldellappennino.it, alle 18, secondo giorno di “Elementi” di Appennino Up – Festival dell’Appennino attende in pubblico, nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri, promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con AMAT. Il movimento acrobatico viene inteso come gesto primordiale di creazione, attraverso la forza, la destrezza e l’energia in una scenografia naturale unica come quella delle montagne marchigiane.

Sulla pagina Facebook degli Amici della Musica di Modena, alle ore 18, in programma un percorso d’ascolto guidato che esplora le applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito musicale. Dalle composizioni sperimentali di David Cope ai sistemi di orchestrazione assistita, passando per gli algoritmi di Spotify.

Alle 18.00 su https://www.accademialascala.it/ un nuovo concerto di Accademia 20×20, il palinsesto di eventi in streaming dell’Accademia Teatro alla Scala.Il solista alla chitarra nel Concerto per chitarra, marimba e orchestra d’archi di Ennio Morricone è Giulio Petrella

Alle 19 sulla pagina Facebook de La Confraternita dell’uva Graziano Gala presenta Sangue di Giuda. “L’altra sera s’hann arrubbato ‘o televisore“. Comincia cosiì questa storia, con una sparizione, proprio mentre Pippo Baudo riempiva lo schermo. Le stanze, di colpo, «si sono messe tutte a sudare», e all’improvviso è scoppiato il silenzio. A raccontarlo a un commissario, nella sua lingua sgrammaticata, un misto sporco tra pugliese e campano, è Giuda o Giudarie?, un vecchio che abita nel mezzo di un paese qualunque del meridione, Merulana.

PROSSIMI EVENTI

Borgotufi, albergo diffuso di Castel Giudice il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano. Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.

Domenica 2 maggio (sempre che il Molise sia in zona gialla) escursione al Pantano della Zittola nel territorio di Montenero Valcocchiara (Is): tutte le informazioni su: https://www.facebook.com/events/143253814413109/

Domenica 8 maggio é in programma una escursione al Bosco della Grisciata e al Monte Gonfalone 1.320 m sul livello del mare: faggi e rocce ricoperte di muschio daranno l’impressione di vivere in un bosco incantato abitato da elfi e folletti. Attività a numero chiuso, in osservanza delle disposizioni anti Covid. Per informazioni: https://www.facebook.com/events/310504490425518/.

La Piccola Bottega in collaborazione con Manuela Toto, organizza Il Mago di Oz, Workshop in fiabaterapia. Un incontro per conoscere una lettura tutta interiore della fiaba del mago di Oz e fare una piccola esperienza di ascolto di sé, a contatto con la natura, per imparare che non abbiamo bisogno di delegare il nostro valore agli altri. Evento a numero chiuso. Prenotazioni entro e non oltre il 9 maggio 2021 al numero 388 7540177.