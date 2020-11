Webinar sulle ultime novità e chiarimenti sul tema del Superbonu 110%. La storia delle grandi famiglie romane, il libro di Isabel Allende

REGIONE – Mercoledì 18 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

ONLINE

“Il Superbonus 110%: ultime novità e chiarimenti, parte la fase esecutiva”, webinar dalle 16 alle 19.15. È richiesta la registrazione al sito /formazione.architettiroma.it per ricevere il link GoToWebinar: https://bit.ly/34DCwJv. Con la messa on line della piattaforma sulla cessione del credito, prevista dal D.L. n. 34/2020, la conversione in legge del Decreto Agosto e l’avvio del portale dell’ENEA per la trasmissione delle pratiche, comincia la fase attuativa del Superbonus 110%. In queste ultime settimane sono arrivati diversi chiarimenti, dall’ Agenzia delle Entrate, dall’ENEA e dalla conversione in legge del Decreto Agosto. Le banche stanno offrendo servizi in continua evoluzione e proposte in base alle varie esigenze. Anche le Assicurazioni si stanno organizzando, sia per le polizze di responsabilità dei professionisti che per la cessione del credito. I condomini stanno facendo le prime Assemblee per deliberare gli studi di fattibilità e procedere alla fase esecutiva.

Si parla delle grandi famiglie romane nella diretta sulla piattaforma Zoom delle 17, su richiesta in differita. Le grandi famiglie romane hanno nei secoli garantito la continuità politica della città eterna e contribuito a formare raccolte d’arte uniche al mondo per ricchezza e qualità. In una serie di incontri periodici alcuni tra i più accreditati studiosi del settore illustreranno le vicende e i grandi protagonisti delle più importanti dinastie aristocratiche (Borghese, Colonna, Barberini, Doria Pamphilj, Chigi e altre) dalle origini fino ai nostri giorni con particolare attenzione al mecenatismo artistico. Argomento del giorno “I Colonna” a cura di Partizia Piergiovanni. Documentata fin dal Medioevo, la famiglia Colonna si annovera tra le più antiche casate romane. Martino V, il papa che ha riportato il soglio pontificio nella città eterna dopo il periodo avignonese, Vittoria Colonna, amica e consigliera di Michelangelo, Marcantonio Colonna trionfatore della battaglia di Lepanto e ancora Lorenzo Onofrio e Maria Mancini, raffinata nipote del cardinale Mazzarino, sono solo alcune delle più affascinanti figure di una straordinaria dinastia che ha attraversato i secoli. Per iscriversi inviare una mail a info@galleriaprencipe.it. Le attività sono riservati ai soci in regola con l’iscrizione. Fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, la quota associativa di 5 euro è a carico della Galleria Prencipe (https://www.facebook.com/events/385012509354883/).

Webinar esperienziale gratuito, a cura di Pierpaolo Dutto sulla gestione delle emozioni (https://www.facebook.com/events/371046524090835/). Non possiamo controllarle, reprimerle o farci sopraffare, ma abbiamo bisogno di ascoltarle, rispettarle e comprenderne i segnali per aumentare il nostro benessere nelle situazioni quotidiane. Da qui nasce l’esigenza di conoscere e riconoscere le emozioni, per imparare a gestirle in ogni situazione e farle diventare nostre alleate, invece che nemiche. Un webinar di Counseling di gruppo, condotto da Pierpaolo Dutto e dallo staff della Scuola di Counseling Pratiche Sistemiche, per aumentare la consapevolezza del nostro mondo emozionale. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni: info@pratichesistemiche.it

La 26ª edizione di Visioni Italiane si terrà in streaming sulla piattaforma MYmovies.it, dal 16 al 22 novembre 2020, con l’accesso a tutte le proposte di visione del festival e agli incontri con gli autori (alcuni dei quali accessibili anche senza accredito sul profilo Facebook della Cineteca di Bologna). L’evento dove trovare i dettagli: https://www.facebook.com/events/2431592570478037/

Alle ore 19 in occasione dell’uscita del nuovo libro di Isabel Allende “Donne dell’anima mia“, in libreria dal 12 novembre per Feltrinelli, l’autrice sarà protagonista per Feltrinelli Live di una serata speciale online in cui dialogherà con Loredana Lipperini e con l’intervento delle sue lettrici e dei suoi lettori che potranno incontrarla virtualmente in un tour ideale esclusivo organizzato in collaborazione con le molte librerie di tutta Italia che hanno aderito all’ iniziativa. In Donne dell’anima mia. Dell’amore impaziente, della lunga vita e delle streghe buone Isabel Allende racconta le tappe del suo cammino, la consapevolezza dell’importanza dell’indipendenza economica, le relazioni tra sessi, la sua biografia sentimentale e professionale. Con leggerezza e ironia, l’autrice rievoca momenti del passato e indugia sul presente per raccontarci le ragioni del suo femminismo (https://www.facebook.com/events/481906322784396/).

Medicina e letteratura, incontro con il medico-scrittore Arben Dedja su Zoom alle ore 18. La sua raccolta di racconti “Histoiri (e)skatologjike” gli è valsa il premio “Autore dell’anno” alla Fiera del Libro di Tirana del 2014. In italiano ha pubblicato due raccolte poetiche “La manutenzione delle maschere” e “The vanishing twin” e due libri di racconti “Amputazioni prolungate” e l’ultimo titolo, uscito durante il lockdown: “Trattato di medicina in 19 racconti e ½”. Conduce l’incontro Patrizia Tazza, docente di Italiano e promotrice culturale (https://www.facebook.com/events/809769239835932/).