L’ex ministro per i Beni, le attività culturali e il turismo del governo Letta apre il cartellone degli apputamenti social

REGIONE – Martedì 19 maggio 2020 la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo pertanto una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

Al via Poietika Next StArt dalle 19 con il primo appuntamento. Ospite Massimo Bray, ex ministro della cultura e direttore editoriale della Treccani, promotore di un Mes salva salute e un Mes salva cultura: converserà con lui il coordinatore generale di Fondazione Molise Cultura Sandro Arco.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) troviamo in programma Il Canto Libero di Luca Canale alle 17 e Termoli Guai live show con Checco&Peppe e Roberto Di Blasio alle 21.30. All’interno della pagina anche le fiabe per bambini alle ore 16, le ricette di Giuliana Ragone alle 18 e la rassegna “Cinema per voi” con Antonio Cappella alle 19.

L‘Ordine degli architetti di Campobasso ha organizzato dalle 11 alle 13 un laboratorio di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza. In Via Mazzini riapre Red Carpet con la nuova collezione e altre novità così come Doralandeb Campobasso con l’esposizione materassi in via Garibaldi.

Tra gli eventi più attesi segnaliamo da L’Opinionista quello alla Basilica di Collemaggio alle ore 17.30 andrà in onda Ho sognato Celestino, di Simone Cristicchi e Matteo Pelliti. ConSimone Cristicchi (voce recitante) e Alessandro Quarta (violino). Il 19 maggio è il giorno in cui la città festeggia il suo santo compatrono, Papa Celestino V, che nel 1294, donò alla municipalità la Bolla del Perdono e la prima porta Santa del mondo. Da quel momento, la città ogni anno, tra i vespri del 28 e quelli del 29 agosto, celebra la Perdonanza celestiniana, festa di comunità, primo Giubileo della storia, solo nello scorso dicembre, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità Unesco.

PROSSIMI EVENTI

Su Termoliwild il 22 maggio invece tornano Alessio Zin ed Assunta Curcetti con Ballando Sotto Le Stelle.

