A Campobasso convegni su Long Covid e Salute mentale; concerto dell’Ars Trio a Campobasso e di pianoforte a Guglionesi

REGIONE – Sabato 19 novembre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Il 19 novembre, alle ore 18, nella Sala Mostre dell’auditorium Unità d’Italia di Isernia, inaugurazione di “Un quadro per Michele“, mostra personale di Michele Inno. L’esposizione resterà aperta fino al 26 novembre, dalle ore 18:00 alle 20:00.

Fino al 20 novembre, presso il Circolo Sannitico a Campobasso, é visitabile la mostra personale di Piero Perrino: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Fino al 29 gennaio 2023 Renato Leotta è protagonista al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli della mostra personale La soglia (poesia, poesia, poesia).

A Venafro, nello spazio espositivo della Palazzina Liberty, é visitabile la mostra fotografica “136 Identità Molise” di Franco Cappellari. La mostra resterà aperta tutti i giorni, fino al 13 novembre 2022, dalle ore 16.30 alle 19.30. Il sabato e la domenica, anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 19 NOVEMBRE

L’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso come abitualmente usa fare ogni mese, ha realizzato un corposo numero di proposte culturali calendarizzate nel cartellone di “Novembre in Città”.

All’Ospedale Gemelli di Campobasso evento formativo ECM per capire meglio il Long Covid, come riconoscerlo e cosa fare se non si è ancora guariti; partecipazione è gratuita

Giornata regionale dello Sport a Campobasso, presso lo Stadio “Ex Romagnoli”.

‘Salute mentale: una storia, una famiglia. Tante storie, tante famiglie’, questo il tema al centro del convegno in programma a partire dalle ore 10.30 nell’aula magna del Convitto Mario Pagano in via Mazzini a Campobasso.

Prosegue fino al 27 novembre 2022 al Palazzo GIL di Campobasso About the future, il festival che indaga il rapporto cross-culturale, la diffusione dei nuovi linguaggi artistici e le convergenze tecnologico-scientifiche derivate dalla cultura contemporanea.

Ale 18, al Centro culturale Teseide di Frosolone, presentazione del libro “La trageia greca – Mito ed etica”

Alle 18, presso la Sala Consiliare di Montagano, presentazione del libro “(R)esistere, Voci e volti delle aree interne” di Miriam Iacovantuono.

Alle ore 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso, si svolgerà il concerto in programma nel cartellone della 54esima stagione, diretta dal Maestro Antonella De Angelis, nell’ambito di Compositrici: L’ARS TRIO composto da Marco Fiorentini (violino), Valeriano Taddeo (violoncello), Laura Pietrocini (pianoforte) eseguirà le partiture di Clara Schumann, Lera Auerbach, Rebecca Clarke, in un tributo al genio compositivo femminile.

Concerto di pianoforte a quattro mani “Le donne di Puccini” del Duo Pianistico Pollice, l Teatro Fulvio di Guglionesi alle 18:30. Il programma prevede esecuzioni di arie tratte da Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot.

A Matrice, a partire dalle 20, l’evento Castagne in piazza.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 novembre

Trekking ferri taglienti: passeggiata sulla Montagnola Molisana con visita al museo Epica – Ritrovo alle h 9.30, Colle dell’Orso-Frosolone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione tra i colori dell’autunno attaverso boschi, praterie e laghetti della Montagnola Molisana. Punto di ritrovo, Ore 9:00 Eremo di S. Egidio Frosolone. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 347 302 1999 e 328 763 9268. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le ore 20:00 di sabato 19 novembre 2022.

Il respiro nel bosco: passeggiata nella faggeta di Prato Gentili per ascoltarsi. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268. Iscrizioni aperte fino alle ore 20:00 di sabato 19 novembre 2022.

Trekking da Pianelle di San Massimo all’Eremo di Sant’Egidio a Bojano. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 347 302 1999 e 328 763 9268.

Escursione autunnale a Monte Cavallerizzo. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 347 302 1999 e 328 763 9268

Festa del ringraziamento a Torella del Sannio.

Alle 9 torna Campobazar – mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto promosso dal Comune di Campobasso e riservato esclusivamente ai privati cittadini (esclusi, quindi, hobbisti e commercianti sia fissi che ambulanti).

Alle 15.30 alle 17.30, a Fornelli, il secondo appuntamento con Storie in stalla: lettura di “Il lupo che si emozionava troppo”.

Alle 18, presso l’auditorium Il Platano di Santa Croce di Magliano, va in scena lo spettacolo ‘Tre preti per una besciamella”.

21 novembre

Alle ore 19, il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli ospita la presentazione del catalogo del LXII Premio Termoli a cura di Laura Cherubini.

27 novembre

Alle 21 all’Auditorium Italia di Isernia concerto di Uto Ughi.

3 dicembre

Festa dei fuochi rituali ad Agnone.

10 dicembre

Torna nel corso principale di Agnone il rito del fuoco più grande del mondo, la ‘Ndocciata, una scenografica e suggestiva sfilata di enormi fiaccole, le ‘ndocce

11 dicembre

Alle 21 all’Auditorium Italia di Isernia concerto di Povia.