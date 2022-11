‘Ndocciata 2022, weekend dell’Immacolata di fuoco in Molise

Il 10 dicembre 2022 ad Agnone si svolge il rito del fuoco più grande del mondo, il 3 dicembre la Festa dei Fuochi rituali

AGNONE – È il rito del fuoco più grande del mondo, la ‘Ndocciata, una scenografica e suggestiva sfilata di enormi fiaccole, le ‘ndocce, che sabato 10 dicembre 2022 illuminano il corso principale di Agnone (IS), cittadina delle campane, dell’artigianato e del caciocavallo, a pochi km da Castel del Giudice (IS) e dall’albergo diffuso Borgotufi, in Molise, punto di partenza ideale per vivere la straordinaria manifestazione e i suoi eventi. Al calare del sole e al suono delle campane migliaia di persone attendono che i portatori delle torce infuocate delle 5 contrade agnonesi vestiti con cappe e cappelli neri e abiti contadini sfilino in città, sfoggiando sulle spalle le ‘ndocce, costruite a mano con legno d’abete e composte a raggiera. Musica ed eventi collaterali riempiono di magia il weekend dell’Immacolata.

Inoltre, quest’anno, per la prima volta, il 3 dicembre 2022 si terrà la Festa dei Fuochi rituali, con la partecipazione di tutte le comunità dei riti del fuoco del Molise: la faglia di Oratino, le farchie di Montefalcone e Salcito, le ‘ndocce di Agnone, Civitanova, Pietrabbondante e Belmonte del Sannio, le quali si sono unite per un percorso finalizzato a ottenere il riconoscimento di Patrimonio Immateriale Unesco. Un’occasione speciale per conoscere questi riti ancestrali e i caratteristici paesi del Molise da cui hanno origine.

Castel del Giudice con l’albergo diffuso Borgotufi è in una posizione strategica per visitare i luoghi più affascinanti del territorio, vivendo un’esperienza in un borgo ritrovato: un tempo qui c’erano antiche stalle e fienili in stato di abbandono, trasformati in un luogo di ospitalità diffusa, fulcro di turismo esperienziale, con 32 case spaziose e indipendenti, alcune su due livelli, concepite come camere e suite con i confort e i servizi di un hotel di livello, ideali per coppie, famiglie o amici, il ristorante e il centro benessere. In occasione della manifestazione del 10 dicembre, al mattino si può partecipare ad un’escursione guidata nei boschi e tra le cime dell’Alto Molise, con la guida AIGAE Michele Permanente, a partire da Borgotufi, per poi recarsi ad Agnone nel pomeriggio e vivere la magia della ‘Ndocciata.