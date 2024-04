A Campobasso ultimi giorni per visitare la mostra “Cenere”, al MACTE di Termoli “Ersilia. Praticare l’altrove”

REGIONE – Martedì 2 aprile 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 1 giugno 2024 con la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, al MACTE di Termoli.

Fino al 5 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università del Molise, a Campobasso, sarà allestita la mostra dal titolo “Cenere” di Luciana Picchiello.

GLI ALTRI EVENTI DEL 1° APRILE

Pasquetta a Fornelli, il Borgo con le ali: celebrazione della Santa Messa, pranzo, musica e offerta di torcinelli.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

3 aprile

Presso l’auditorium del Liceo Classico “Mario Pagano”, a Campobasso, una giornata di riflessione sul tema dei conflitti e della pace

“Tra Guerra e Pace” è il tema dell’ottava edizione di Poietika Art Festival, che si snoderà a Campobasso da oggi al 5 Maggio 2024 tra gli spazi del Palazzo Gil e il Teatro Savoia. éresso quest’ultimo(ore 18,30). In scena il nuovo progetto FRANKENSTEIN (a love story).

6 aprile

Al Teatro Savoia a Campobasso la saga dei Beatles raccontata da Carlo Massarini e suonata da The Beatbox con The Magical Mystery Story – Now and then”. Biglietti in prevendita su Ciaotickets.

7 aprile

20 aprile

Concerto spettacolo di Peppe Servillo “L’anno che verrà”, canzoni di Lucio Dalla, con Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano) e Natalio Mangalavite (pianoforte), che si terrà alle ore 18.30 presso il Sant’Antonio di Termoli.

21 aprile

Presso il Mercato Coperto di via Monforte, a Campobasso, torna Campobazar: il mercatino aperto agli hobbisti, collezionisti, artigiani, oltre naturalmente a tutti coloro che vorranno cimentarsi nella vendita, nello scambio o nel baratto di oggetti, beni e materiali usati.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.