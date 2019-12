I principali eventi in Molise di lunedì 2 dicembre 2019: 2° Workshop Concorso MMG presso l’Università degli Studi del Molise

CAMPOBASSO – Una nuova settimana di eventi in Molise. Lunedì 2 dicembre 2019 ecco i principali da segnalare. Partiamo da Campobasso dove da ieri è stata inaugurata la mostra di pittura e artigianato artistico di Angela Belvedere e Pina Pietrunti. La stessa sarà disponibile fino al 5 dicembre presso il Circolo Sannitico. Dalle 15 alle 19 invece presso l’Unimol – Università degli Studi del Molise, Facoltà di medicina e chirurgia in programma il 2° Workshop Concorso MMG. Si può prenotare il proprio posto scrivendo a snamimolisegiovani@gmail.com. Una full immersion tra simulazioni e tecniche mnemotecniche per superare la prova regionale per diventare MMG. Per gli amanti delle danza caraibiche ricordiamo che alle 20 di ogni lunedì previste lezioni di ballo nella Scuola di Danza “asd Dance Art Campobasso” con il Maestro Luca Colella, Campione Italiano e Professionista pluriaffermato nel Settore (è possibile prenotare una lezione gratuita di prova).

A Isernia appuntamento con la Serie A a Caffè Letterario dove poter gustare panini, birre alla spina durante i match trasmessi in tv. Alle 20.45 in onda il posticipo dalla 14ma giornata tra Cagliari e Sampdoria. Prosegue la mostra di Giuseppe Uncini al Museo di Arte Contemporanea di Termoli così come quella a Venafro di Michelangelo Janigro presso la Palazzina Liberty.

