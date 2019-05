Questa sera in scena lo spettacolo Pulcinella, balletto in un atto con canto di Igor Stravinskil. Nuovo appuntamento con Il Cervellone Quiz al Number One

Si apre una nuova settimana di eventi in Molise. Lunedì 20 maggio in primo piano lo spettacolo al Teatro Savoia di Campobasso con il balletto in un atto con canto di Igor Stravinskil. Protagonisti sette interpreti dell’Accademia Nazionale di Danza e l’Orchestra del Conservatorio “Perosi” di Campobasso. Un mix tra musica del vivo e danza che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei “Trecento anni del Di Zinno”. Biglietti disponibili presso il Conservatorio dalla 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Nuovo appuntamento al Numbe One Club con la sfida a colpi di Quiz de Il Cervellone Molise mentre prosegue la mostra di Marco Colazzo alla Galleria Gino Marotta.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 20 MAGGIO 2019

CAMPOBASSO

Imbratiamo. Street art e misteri: realizzazione opere murali – Palazzo IACP Via Sant’Antonio Abate

Marco Colazzo, mostra “a fiume su un’idea” – Galleria Gino Marotta (10)

La Privacy e le Scuole (15)

Convegno Progettazione inclusiva negli edifici complessi (15)

Concerti di primavera. Pulcinella di Igor Stravinskil – Teatro Savoia (20.30)

Il Cervellone Molise – Number One Club (22.30)

ISERNIA

Serie A – Caffé Letterario (21)

TERMOLI

A tutta vista – Ottica Mascitto (dalle 9)

VENAFRO