Riaperti il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli e il Santuario Italico di Pietrabbondante; online concerti e presentazioni di libri

REGIONE – Giovedì 20 maggio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Ecco cosa ci aspetta, online e in presenza.

EVENTI IN PRESENZA

Il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta MACTE Digital, nuova sezione che ospiterà – a partire da Moira / Mɔjra / Mɔɪ.rə di Caterina Silva a cura di Marta Federici – una serie nuove opere commissionate appositamente per questo spazio digitale.

Il Santuario Italico di Pietrabbondante é aperto al pubblico con i seguenti orari: mercoledì alla domenica ore 10:15 – 17:15; il sabato e nei giorni festivi l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica allo 0865 76129, entro il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare la visita. Il servizio di apertura sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione.

Prosegue il programma religioso per la solennità in onore di San Pardo, patrono di Larino e, insieme a San Basso, di tutta la diocesi. Alle ore 19, in Cattedrale si celebra la Santa Messa con la Novena di San Pardo.

EVENTI ONLINE

Kazuo Ishiguro presenta il suo libro Klara e il sole in diretta streaming sulla pagina Facebook di Einaudi editore, alle ore 18.30.

Chiara Valerio illustra il suo libro Nessuna scuola mi consola in diretta streaming sulla pagina facebook di Letture d’Estate, alle ore 19.Il caotico mondo della scuola visto attraverso lo sguardo di un’insegnante precaria, una Don Chisciotte che non si fa abbattere da burocrazie arrugginite e colleghi demotivati ma prova a cambiare prospettiva per denunciare e allo stesso tempo difendere un’istituzione bistrattata e abbandonata a sé stessa.

Alle ore 21.00, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’ORT, concerto l’Orchestra della Toscana diretta dal Maestro Paolo Bortolameolli con la partecipazione al violoncello di Julian Steckel.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Sabato 22 maggio, alle ore 16,30, il terzo appuntamento della manifestazione Un Mese di Libri – Macchiagodena 2021 è con Lidia Luberto, giornalista e scrittrice.

Dal 22 maggio al via il festival Dialogando con il fuoco, che porterà una serie di compagnie teatrali ad Agnone. Un restart dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia

Dal 28 maggio presso la Galleria Immagine a Campobasso la Mostra “Dreamers – Sogni, fotografie e altre storie” di Mino Pasqualone.

C’è tempo fino al 30 maggio per partecipare al concorso letterario nazionale “La mia vita al tempo del Covid”, organizzato dalle associazioni “Diritti cittadinanza del lago” e “Terra Tricolore”. Il tema proposto è concernente a raccontare l’esperienza vissuta durante il periodo Covid, un anno segnato da una dura pandemia, che ha colpito tantissime persone e ha richiesto sforzi enormi da parte tutti. Per scaricare la scheda di partecipazione al concorso: https://drive.google.com/file/d/10vzoL75HgFGucyXU-aaRCEBwqOk39QZE/view

Laboratorio di fotografia sociale con Dario De Dominicis dal 25 al 27 giugno 2021 in Molise.

Il 2 giugno giornata dedicata alle bellezze naturalistiche della riserva naturale orientata e Riserva MaB UNESCO Montedimezzo nel comune di Vastogirardi.Percorso ad anello di km 6.5 in parte turistico e in parte escursionistico, Info costi e prenotazioni: 3287639268.