Online meditazione per il solstizio d’inverno; si osserva la congiunzione Giove-Saturno. Spazio ai concerti di Natale e alla letteratura

REGIONE – Lunedì 21 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

EVENTI ONLINE

Alle ore 17, in occasione della grande congiunzione Giove-Saturno, le sedi dell’INAF sparse per l’Italia uniranno le forze per regalarvi una diretta speciale. Da Trieste a Palermo, passando per Padova, Bologna e Roma incontreremo gli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica che ci mostreranno questo evento spettacolare in una diretta YouTube dal titolo: “Giove e Saturno: l’incontro dei giganti”.

Alle ore 16 si festeggia il Solstizio d’inverno Con Valeria Atma. Pratica e meditazione. Introduzione astrologica a cura di Lucia Zacchilli. Sulla Piattaforma zoom previa prenotazione da effettuarsi contattando il numero 3384607300.

Dieci lettori si alterneranno per qualche minuto sul nuovo libro di Loredana Lipperini, “La notte si avvicina”. Modera Rocco Pinto. Appuntamento alle ore 19 sulla pagina Facebook LibridaAsporto. Valentina Ferrario propone invece, sulla pagina Facebook ARTSpecialDay, un aperitivo speciale in ricordo John Steinbeck, Premio Nobel per la Letteratura nel 1962 noto per aver descritto con grande realismo l’America del primo Novecento e della Grande Depressione. Tra le sue opere più importanti si ricordano “La valle dell’Eden” (da cui venne poi girato il famoso film con James Dean), “Furore” e “Uomini e Topi”.

Alle ore 20.30 Concerto Di Natale per il Sovrano Militare Ordine di Malta organizzato in collaborazione con il Rotary Club Milano – P.ta Venezia. Il Piccolo Ensemble dell’Accademia Concertante d’Archi di Milano proporrà: “Clair de lune” (Claude Debussy), “Liebesleid” (Fritz Kreisler), “Il Cigno” (Camille Saint-Saens), “Danza della Fata Confetto” da Lo Schiaccianoci (Piotr Illic Ciaikowsky), “Pizzicato Polka” (Johann Strauss), “Intermezzo” dall’Opera Cavalleria Rusticana (Pietro Mascagni), “Jingle Bells” (James Lord Pierpont), “Adeste Fideles” (melodia popolare natalizia), “Stille Nacht” (Franz Gruber). Si potrà partecipare collegandosi al link: https://www.facebook.com/delegazionedilombardia.

Alle ore 21.30 la cantautrice Carlot-ta inaugura una serie di quattro concerti in streaming per la Società del Quartetto di Vercelli, con il suo personalissimo concerto di Natale. Carlot-ta presenta dal vivo i brani del suo nuovo ep “A Silent Night” in un set che alterna Christmas Carols in modo minore, canzoni d’autore e ballate folk. Un canto di Natale malinconico, grottesco e divertito. Il concerto sarà trasmesso in streaming dal Salone del Museo Borgogna sulle piattaforme web della Società del Quartetto (Facebook e YouTube).

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, martedì 22 dicembre. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Nilde Iotti, la Fondazione Gramsci e la Fondazione Nilde Iotti organizzano al Teatro Argentina l’evento “Grazie, Nilde”, previsto per le ore 21.30. Interverranno: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberta Casellati, Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il già Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Presidente della Fondazione Nilde Iotti Livia Turco, il Presidente Onoraria della Fondazione Nilde Iotti Marisa Malagoli Togliatti.

L’evento proseguirà con il recital di Paola Cortellesi, che interpreterà discorsi e lettere di Nilde Iotti. A seguire il concerto del Quartetto Mirus (Federica Vignoni: violino I, Massimiliano Canneto: violino II, Riccardo Savinelli: viola, Luca Bacelli: violoncello) che eseguirà “String Quartet No. 2, Op. 56” di K.M. Szymanowski. Conduce Alessandra Longo.

Alle ore 22 sulla pagina Facebook del Centro Astalli le parole e le pagine di Melania Mazzucco ed Erri De Luca. Il racconto dell’esilio di Soumaila Diawara, le sonorità dei Djelem Do Mar in una serata condotta da Marino Sinibaldi per il Centro Astalli.