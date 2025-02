A Campobasso presentazione del libro “Adolescenti e salute”. Al MACTE di Termoli la mostra “Il falco di Karachi” di Elisa Caldana

MOSTRE

Fino al 3 maggio 2025, il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta l’anteprima italiana del progetto Il falco di Karachi di Elisa Caldana.

GLI ALTRI EVENTI DEL 21 FEBBRAIO

Ale ore 10, nella Sala della Costituzione della Provincia, a Campobasso, presentazione del libro “Adolescenti e salute”.

“Api e dintorni” mostra di apicoltura a Marcone.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 febbraio

Maschere e tradizioni a Tufara.

Carnevale a Baranello.

Carnevale a Macchiagodena.

alle 18,30 nell’Auditorium Giovannitti dell’ex Gil di Campobasso si svolgerà il concerto di Andreina Di Girolamo

23 febbraio

Alle 18, presso l’Auditorium di via Elba a Termoli, concerto del Trio Amaj, composto da Antero Arena (violino), Joseph Arena (violino) e Maria Assunta Munafò (pianoforte) Il programma prevede musiche di D. Shostakovich, M. Moszkowski, C. Saint-Saëns, C. Gardel, M. De Falla.

1 marzo

Mascherata – Carnevale di Ripamolisani.

Carnevale di Agnone.

Carnevale di Larino.

2 marzo

Alle 20 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”.

8 marzo

Dalle ore 18, con ingresso gratuito, all’auditorium comunale di Via Elba di Termoli si terrà il concerto per la Festa della donna.

All’Auditorium di Italia di Isernia, dalle ore 21, Cristiano De André canterà le canzoni di papà Fabrizio.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.