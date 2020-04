Eventi in Molise di Mercoledì 22 aprile 2020: intrattenimento su Termoliwild, proseguono su Telemolise2 le riflessioni su San Giorgio

REGIONE – Mercoledì 22 aprile la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni.

Tuttavia suggeriamo una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook come quelli a cura di Termoliwild (@termoli.wlid). Alle 15 appuntamento con la Dott.ssa Caruso Fabiola per parlare di come questo periodo di quarantena ha cambiato il nostro modo di vivere e di come possiamo promuovere il nostro benessere mentre alle ore 16 patente in pillole.

Triduo della Festa di San Giorgio, Patrono della Città di Campobasso. Su Telemolise 2 (canale 12) alle 17 proseguono le riflessioni a cura del Parroco don Luigi Di Nardo su San Giorgio. Il tema sarà “La testimonianza di San Giorgio”. Il Mercoledì del Villaggio al Mama’s organizza per le 22 un live stream dove ascoltare la selezione musicale di Gaetano Ciolfi, FCMT, Luca Cucullo, Gianmarco Paolucci con la voce di Roxy B.

PROSSIMI EVENTI

Rinviata al 24 aprile ore 17 la diretta con SOS Zoo d’Abruzzo che ha lanciato un appello “dopo la pausa invernale, il parco avrebbe dovuto riaprire al pubblico, ma per l’emergenza sanitaria questo non è stato possibile…e senza gli incassi previsti, sarà difficile gestire al meglio gli animali ancora per molto…cosi lo zoo d’abruzzo lancia il suo SOS. Chiediamo a tutti i nostri visitatori di aiutarci, non facendo delle donazioni, ma semplicemente acquistando già da ora il biglietto di ingresso on line allo zoo per la stagione 2020″. Il 23 aprile ci sarà la solenne Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Giancarlo Bregantini, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Campobasso – Bojano. Celebrazione a porte chiuse trasmessa su Telemolise (canale 11) alle ore 17.



