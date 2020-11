L’orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti, letture e musiche dell’Apocalisse e incontro online sul tema delle fiabe

REGIONE – Domenica 22 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

ONLINE

Due concerti dalla mattina disponibili per chi ama la musica classica. Il primo è il concerto in streaming su Ravennafestival.live e ondemand fino al 5 dicembre con l’orchestra giovanile Luigi Cherubini, direttore Riccardo Muti. Concerto realizzato grazie alla collaborazione fra Ravenna Festival, Fondazione Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e RMMUSIC.

In programma:

Franz Schubert

Sinfonia n. 8 in si minore, D 759 “Incompiuta”

Allegro moderato

Andante con moto

Sinfonia n. 3 in re maggiore, D 200

Adagio maestoso. Allegro con brio

Allegretto

Menuetto: Vivace. Trio

Presto vivace

Il secondo è un appuntamento con Vascello in musica: classica senza limiti stagione musicale 2020/2021 dalle ore 11 Vascello in Musica – Classica senza limiti, con Stefano Mhanna e Alberto Galletti al pianoforte e violino, spettacolo in diretta Live Streaming.Accessi consentiti massimo 100. Il Live Streaming del Teatro Vascello è un servizio gratuito. Gli utenti prenotati per accedere alla piattaforma Zoom e per assistere al Live Streaming trovano il link e le credenziali qui di seguito: Streaming su Piattaforma ZOOM Teatro Vascello. Link di invito: https://zoom.us/j/8371827431. ID Riunione 837 182 7431.

Alle 17 in prorgamma il XX Edizione del Festival L’Occidente nel Labirinto. Forlì. Novembre-Dicembre 2020. Nonostante la pandemia da Covid-19 impedisca lo svolgimento degli eventi cinematografici, teatrali, musicali e degli incontri di idee, il circolo Acli “Lamberto Valli” di Forlì e la rete di associazioni che da anni sono coinvolte nella organizzazione del Festival “L’Occidente nel Labirinto” hanno concordato di effettuare gli eventi possibili nella modalità on-line. Per collegarsi: da Facebook: Circolo ACLI L.Valli Aps. Prenderanno parte i cantanti e musicisti Marina Maroncelli e Bianca Tomaselli, soprani, Luca Giardini, violino, Filippo Pantieri, Clavicembalo e organo. Commento: Rolando Rizzo, pastore Chiesa Avventista Settimo Giorno.

Programma

J.C. Bach: Sonata per clavicembalo con accompagnamento di violino n.1 Allegro assai. Andante grazioso

J.C. Bach: Sonata per clavicembalo con accompagnamento di violino n.2

Allegretto, Andante grazioso

J.S. Bach: Flosst, mein heiland, flosst dein namen (Da Inni Sacri)

J.S. Bach: O Haupt voll Blut un Wunden (Da Inni Sacri)

D. Buxtehude: Preludio Bux 159

J.C.Bach: Sonata per clavicembalo con l’accompagnamento di violino n.3

Allegro, Tempo di Minuetto

J.S. Bach; Ich will dir mein herze schenken (Dalla passione secondo San Matteo)

Il tema di questa edizione, per altro pensato un anno fa al termine dello svolgimento della XIX edizione ha scelto come tema “I volti dell’Apocalisse dalla profezia della catastrofe alla rinascita dell’umano”. Non era una preveggenza, ma la consapevolezza che la crisi individuata dopo la drammatica caduta delle Torri gemelle a New York che scatenò la riflessione da cui è nata subito dopo la prima edizione del Festival “L’Occidente nel Labirinto”, non è affatto terminata. Anzi si è complicata.

Alle 17.30 “Presentazione premio ‘…segue. Vittorio Sordi – arte, design autoprodotto – recupero’” (https://meet.google.com/rco-bdjp-rud). Vittorio Sordi avrebbe festeggiato il 22 Novembre 2020 i settantanove anni di età e cinquant’anni di carriera artistica, ma il destino ha stabilito altrimenti. Un destino ironico e pungente, come a volte era anche lui. Un gentiluomo nella vita con un’idea precisa del fare artistico, ma anche testardo quando si trattava di inseguire un progetto, non disposto a scendere a compromessi. Generoso, entusiasta, affidabile, curioso. La sua carriera artistica si è sempre mossa su due fronti, spesso mescolati fra loro e comunque sempre tangenti: l’arte (anche intesa come impegno sociale, etico e politico) e il design autoprodotto. Non di rado ambedue realizzate anche con oggetti di recupero, rivisti e riletti per una nuova funzione In tutti i casi con un occhio strizzato alla Pop-Art e uno al Ready Made e al Dadaismo, di cui amava molto i “gesti artistici” e il senso di rottura. Appassionato cultore della manualità, anche quando si trattava di produrre oggetti apparentemente seriali. I familiari di Vittorio Sordi hanno deciso di istituire un premio per una/un artista professionista under 50 che lavori in Italia sulla stessa falsariga, che abbia una vocazione politica e sociale e che intenda il design e l’arte come due facce di una medaglia, intendendo per sociale anche l’accessibilità economica del prodotto artistico e di quello artigiano. Fondamentale lo sguardo al recupero, inteso sia come visione sia come atteggiamento etico verso il pianeta che abitiamo. Il premio avrà una giuria formata da uno dei figli dell’artista, da Marcello Marchesini e Matteo Rigola – due artisti che ne hanno seguito da vicino la carriera – e dalle curatrici Penelope Filacchione e Giulia Pezzella La partecipazione è gratuita online, la prenotazione è gradita per gestire meglio la piattaforma: artsharing.roma@gmail.com

La musica di Beethoven in streaming con il 3° Concerto dell’integrale delle Sonate per pianoforte. Di seguito il programma disponibile dalle 18 su https://www.youtube.com/watch?v=IXzeKTqhhsw:

Ludwig van Beethoven

Sonata N. 5 in Do minore, Op.10 N.1

– Allegro molto e con brio

– Adagio molto

– Prestissimo

Sonata N. 6 in Fa maggiore, Op.10 N.2

– Allegro

– Allegretto

– Presto

Piano Sonata No. 7 in Re maggiore, Op. 10 N. 3

– Presto

– Largo e mesto

– Menuetto: Allegro

– Rondo: Allegro

Chiudiamo gli eventi online consigliati per oggi con “Sulla rotta delle fiabe, da Genova al mondo e ritorno. Letture animate” alle ore 18 su https://www.facebook.com/events/4613311582076046/. Riflessioni e letture nelle lingue delle diverse culture del mondo. A cura di Anselmo Roveda e Anila Alhasa. Letture e interventi in italiano, genovese, albanese, spagnolo, portoghese-brasiliano, francese e occitano; con Anila Alhasa, Maria Eugenia Esparragoza, Manuela Magalhāes, Stéphanie Mannarino, Caterina Ramonda, Anselmo Roveda.