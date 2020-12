In diretta streaming i concerti di Natale di Francesco Gabbani, Simone Cristicchi e Amara e di Antonella Ruggiero

REGIONE – Mercoledì 23 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

EVENTI ONLINE

Alle ore 20 sulle pagine Facebook de La Compagnia del BelCanto di Milano e dell’Accademia Musicale del BelCanto andrà in scena L’incanto del Santo Natale, concerto natalizio de la Compagnia del BelCanto, in collaborazione con il Comune di Milano, Municipio 9.

Nell’ambito del progetto del Comune di Novara “La cultura é essenziale” andrà in scena lo spettacolo “Terra” con Pamela Villoresi e Danilo Rea, registrato al nuovo Teatro Faraggiana.Lo spettacolo verrà trasmesso online sul canale YouTube di A-Novara (https://youtu.be/93XmZi2yT7s) a partire dalle ore 21.

Anche quest’anno l’Associazione XXI Secolo propone il tradizionale Concerto di Natale al Teatro dell’Unione. Il programma, come ogni anno, è un concerto per soli, coro e orchestra sinfonica: in repertorio gli immancabili classici natalizi, da “Carol of the bells” a “Joy to the world”, da “Have yourself” a “Merry little Christmas” a “White Christmas”, da “Cantique de Noël” a “Deck the hall”, da “Santa Claus is coming to town” a “Adeste Fideles”.Tutti i brani, nell’elaborazione del M° Fabrizio Bastianini, saranno eseguiti dall’Ensemble Vocale “Il Contrappunto”, un coro di 50 elementi, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica EtruriÆnsemble composta da oltre 40 elementi. Tutti gli anni si unisce anche un ospite d’eccezione, un grande nome del mondo dello spettacolo o della musica. Quest’anno la protagonista sarà Antonella Ruggiero che, accompagnata da coro e orchestra, eseguirà oltreché i suoi storici brani alcune classiche carole natalizie. In dretta dalle ore 21 sulle pagine Facebook Vidit Viterbo e Teatro dell’Unione e sul canale Youtube del Comune di Viterbo.

Alle ore 21 potremo assistere al Concerto di Natale trasmesso online sulla pagina Facebook della Vercelli jazz filarmonica, sul canale YouTube della associazione il Porto e sulle pagine web del comune di Vercelli. Concerto di Natale sulle note dei grandi compositori: Haydn, Mozart, Rossini, Strauss jrl anche per il Quintetto di fiati Filarmonica TRT sul sito del Teatro Superga

Due artisti e la loro musica, nel silenzio incantato di un’antica pieve romanica. Sono gli ingredienti, semplici ma suggestivi del Concerto di Natale che Simone Cristicchi e Amara terranno a Romena, in Casentino (AR) a partire dalle ore 21.30.La pieve romanica sarà deserta, ma tutti potranno assistere al concerto da casa grazie alla diretta online sulle pagine Faceboo di Simone Cristicchi e di Fraternità di Romena.Sia Simone Cristicchi che Amara da tempo frequentano Romena e la Fraternità fondata 30 anni fa da don Luigi Verdi: sarà proprio il sacerdote, che di recente ha condotto con Cristicchi la trasmissione Tv “Le poche cose che contano”, a introdurre il concerto.

Saranno Francesco Gabbani ed il flautista Andrea Griminelli gli artisti sul palco del teatro comunale di Ferrara per lo spettacolo natalizio in streaming. L’appuntamento è il 23 dicembre alle ore 22 sui canali Facebook del Comune di Ferrara, Alan Fabbri Sindaco di Ferrara, Teatro Comunale Ferrara. Assieme al due volte vincitore del Festival di Sanremo Francesco Gabbani ci sarà il celebre flautista Andrea Griminelli, che vanta 40 anni di carriera con presenze sui grandi palchi internazionali a fianco, tra gli altri, di Luciano Pavarotti, Zucchero Fornaciari, Andrea Bocelli.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, giovedì 24 dicembre. Ê il giorno della Messa di Natale con tanti siti e pagine Facebook che permetteranno ai Fedeli di assistervi in diretta streaming e non mancheranno gli ultimi concerti di Natale. Ma di questo vi parleremo nel dettaglio nelle prossime ore.