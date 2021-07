A Macchiagodena appuntamento con lo scrittore Aldo Succi che presenterà il libro “Destinazione: il Nido dell’Aquila”, mostre

REGIONE – venerdì 23 luglio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Una serie di meravigliose fotografie che ci portano nel cuore dell’Africa per l’anteprima nazionale dell’affermato fotografo canadese Joey Lawrence. Aperta fino al 31 luglio a Palazzo Gil la mostra “Nomads”. Una serie di scatti di grande suggestione sia per il “soggetto” che per il contesto nel quale sono state realizzate.

Un’ p’ du’ San Biase e la Morra è la mostra fotografica di Alessia Parisse e Fabrizio Bagnoli, curata da Fabio Moscatelli, fino al 20 agosto nel piccolo paese molisano e segnerà l’inizio del grande evento fotografico che vedrà la presenza del vincitore del World Press 2021 Antonio Faccilongo.

Presso il convento Santa Maria delle Grazie di Bonefro (CB) delle due mostre fotografiche “Costantia – folclore molisano” e “Randstad1969”: resteranno aperte fino al 15 agosto.

Dopo il successo delle sue opere-rappresentazioni della città di Napoli negli ultimi anni, Christophe Mourey, con la mostra “Momu, cuore and green”, al Momu Museo delle Arti Contadine di Montenero Val Cocchiara (IS), ha in serbo altre sorprese per il pubblico nell’“indagare” altri luoghi, altre realtà italiane ricche di storia come il Molise

Altri eventi

Dalle 17 alle 19 presso il Lido Alcione a Termoli esposizione d’arte classica e contemporanea in collaborazione con autori molisani: Antonio Mugnano e Nicola Pelilli.

Alle ore 1830 l’appuntamento a Macchiagodena è con lo scrittore Aldo Succi. L’autore presenterà nel paese della provincia di Isernia, nella Biblioteca Comunale, il libro Destinazione: il Nido dell’Aquila.

C’é tempo fino al 15 settembre per presentare le domande di partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

24 luglio

Dalle 17.30 primo Aperitrekking, sulle orme dei Sanniti nel Parco archeologico di Monte Ferrante fino alla Chiesetta tratturale di Dan Domenico accompagnati dal vignaiolo carovillese Antonio Santini che ci proporrà i suoi naturalissimi vini MorMaj: Rosato, Trebbiano e Pecorino. Prezzo 5€ con degustazione di 3 vini. Info e Prenotazioni: 3398201129

Alle ore 18,30, in Piazza Ottavio De Salvio, la scrittrice Alessandra Martinelli presenterà il libro Le Compine (Albatros), modererà il dottore Vincenzo Ciccone, con la partecipazione di Novella D’Uva, illustratrice del libro

Il Comune di Agnone si prepara per la prima rassegna teatrale dopo lo stop imposto dalla pandemia. Un calendario di quattro appuntamenti che, tra luglio e agosto, porteranno in scena altrettanti spettacoli teatrali a opera di compagnie provenienti dal Molise, ma anche dalle regioni limitrofe: Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia. Il via per questo festival tutto estivo a partire dalle 21. Sul palco la compagnia barese Thea3 che porterà in scena “I favolosi anni 60”, un racconto brillante, leggero e comico sul meridione del tempo.

26 luglio

L’Ispettorato Territoriale del lavoro di Campobasso-Isernia, alla luce del fenomeno infortunistico che purtroppo vede ogni anno numerosissimi infortuni sul lavoro sia gravi che mortali, per illustrare quella che è la vigente normativa nella materia e per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edile, in collaborazione con la Scuola Edile del Molise e con la Cassa Edile, organizza un seminario sul tema “La prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei e mobili”.