Al MACTE di Termoli la mostra “Sub” a cura di Michele D’Aurizio. Come iscriversi alle escursioni del 25 aprile

REGIONE – Lunedì 24 aprile 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 14 maggio 2023 il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio. Dal 13 aprile, presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, sarà visitabile la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 aprile

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo, h 10.00, Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate, h 10.00, Carpinone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Passeggiata in vigna con degustazione, h 10.00, Baranello (CB) . Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione in Jeep 4×4I, h 10.00-15.00, Isernia. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli, h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione in quad, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Canyoning nella riserva del torrente Callora, h 9.30, Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking in Alto Molise su Monte Campo, h 9.30, Capracotta (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Presso l’auditorium Il Platano di Santa Croce di Magliano, alle ore 18, va in scena la commedia ‘Nun la trovo a mmaretá’, opera di Eduardo Scarpetta scritta nel 1882

Alle ore 19.00, al Teatro del Loto di Guglionesi sarà la volta di Giuseppe “Spedino” Moffa con il suo “Ua Uà – Spedino canta Cirese”.

26 aprile

Alle 20.30. al Teatro Savoia di Campobasso, la compagnia amatoriale di teatro 86Cento” porterà in scena “La Sciorta”, commedia in due atti.

27 aprile

Alle ore 11.30 presso l’angolo Corso Umberto I e via Padre Pio in Sant’Elia a Pianisi (Cb) si terrà il laboratorio di giardinaggio per adornare l’aiuola.

30 aprile

Dalle ore 10 alle 18, i volontari, coordinati dal presidente Luigi Lucchese, accoglieranno turisti, studenti, visitatori e appassionati al CEA, al Centro di educazione ambientale posto nel cuore del Bosco Fantine, a Campomarino.

1 maggio

Viola Valentino sarà la special guest di “Molise In”, il concerto del 1° maggio in programma a Torella del Sannio.