In primo piano il convegno al Palazzo Storico Ex Curia Vescovile. Musica e divertimento a Campobasso e Termoli con diversi concerti e dj set

Nuovo weekend in Molise in arrivo e venerdì 25 gennaio diversi sono gli eventi presenti in regione. Partiamo da Campobasso che propone un’incontro culturale alle ore 17:30 presso la Bibliomediateca comunale “Narrare la shoah oggi: il contributo di Etty Hillesum”. Incontro con Francesco Labarile sulla figura di Etty Hillesum. Una prospettiva inedita per raccontare la Shoah oggi. Diversi gli appuntamenti per la sera. Partiamo dallo Zeppelin Pub che propone dalle 22:30 il True Blues Live con Stefano Piccirillo, Max Furio, Antonio Alfano e Patrizio Buonaiuto. Al Libertine dalle 22:15 Tartaglia Anuero live con tutto il calore del Sud, delle parole giuste, dei suoni che trascinano. Al König Ludwig Bier-Keller N.1 ci sarà Nicola Varanese alla chitarra e Emilio Coulitte al contrabasso per un live at “Bavarese”! RagTime mentre al Numer One serata karaoke con Dj set Zetamille. Giochi e diverimento dalle 21 anche al Bar Dieffe che allestirà un tavolo da beer pong.

A Isernia convegno dal titolo “Violenza sulle donne. Diamo voce al silenzio” dalle ore 14:30 presso il Palazzo Storico Ex Curia Vescovile (via G. Mazzini, 8). Alle ore 21 all’Auditorium in scena “Don Chisci@tte”, protagonisti Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi. Liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, di Nunzio Caponio, adattamento e regia Davide Iodice, scene Tiziano Fario, costumi Daniela Salernitano, luci Davide Iodice. All’Osteria O’ Pizzaiuolo degustazione a 25 euro “Mare d’inverno” con antipasto fantasia di mare freddo e caldo, primo piatto, secondo con contorno e dolce dello Chef.

Il Battello Ebbro a Termoli dalle 19:30 INK disegni di Arianna Guerra in esposizione. Al Luppolover nuovo appuntamento per gli amanti della birra con l’offerta a 10 euro per bere tutta la birra che uno vuole. Dalle 22:30 il Victör Mixology Bar presenta la sua serata danzante al ritmo di reggaet, Hiphip, dancehall e Trap con Kaya Moves aka the Juggling Shooterz e Jahmetta. Dj set anche al MOLìDOC dalle 20 con Nico Palazzo.