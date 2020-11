Su Facebook gli eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne ma anche corsi di cucina, presentazioni di libri e opere

REGIONE – Mercoledì 24 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali nella rubrica di Molisenews24.it.

EVENTI ONLINE

Per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dalle Nazioni Unite per il 25 novembre di ogni anno a partire dal 1999, alle 17 Maratona di lettura sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica di Desenzano del Gara. Protagonisti dell’evento che comprendono, oltre ai cittadini desenzanesi, una serie di scrittori, attori e musicisti di caratura nazionale: sarà possibile infatti ascoltare i contributi di Erika Blanc, Giuseppe Pambieri, Micol Pambieri, Marco Ferradini, Maurizio De Giovanni, Lucilla Giagnoni, Alice Basso, Andrea Vitali, Paola Barbato, Piergiorgio Pulixi, Enrico Dalceri, Fausto Ghirardini, Anna Teotti, Alessandra Domeneghini e Sergio Mascherpa.

Ale 17.30 l’Archivio diaristico nazionale proporrà un seminario con il fine di avviare un approfondimento ed una comune riflessione culturale sul tema. Sarà possibile seguire la diretta streaming collegandosi ai canali digitali dell’Archivio: pagina Facebook: https://www.facebook.com/archiviodiari; canale YouTube: https://www.youtube.com/archiviodiari.

Alle 19 l’evento “Colpisci la violenza”, per affermare e difendere il principio universale di autodeterminazione di ogni persona.(https://www.facebook.com/events/3603991149658212/). Contemporaneamente si terrà l’incontro online su zoom:https://zoom.us/j/94456076522. Dal cinema e i media fino ai tribunali, come raccontare la violenza sulle donne.

Alle ore 20.30 l Castello di Paderno Franciacorta ospiterà l’evento “Coccole al castello”. Letture a tema, riflessioni e la musica de “Le scarpe di Alice – Vite di donne straordinarie”. Potrete seguire la diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Accademia Musical-Mente e sulla pagina Facebook Civica PER Paderno.

Passiamo agli altri eventi del giorno. Alle 15.30 corso di cucina a cura degli Chef Leonardo Pellacani e Maurizio Ferrari. Nuove idee e spunti per il menù delle feste: primi piatti al forno o saltati in padella, sia di mare che di terra. Piatti adatti per l’asporto per coccolare il cliente anche a casa, arricchiti dall’utilizzo di salse e condimenti Menù. Pr partecipare basterà collegarsi alla pagina @menusrl.

Alle 18.30, in diretta Facebook (https://www.facebook.com/events/2433134946833245/), incontro con Alessandro Vanoli per la presentazione del nuovo libro “Autunno , Il tempo del ritorno” (ed. Il mulino). Dialogherà insieme all’autore Paolo Ciampi. “Questa volta la storia comincia in un bosco, dove la luce dorata e bassa gioca tra i cespugli colorati, e l’aria ormai fresca porta con sé quell’odore inconfondibile di funghi e di terra. In queste pagine incontreremo gli autunni antichi dei pastori e degli dei; quelli medievali di mercanti e contadini, di cavalieri, monaci e pastori; quelli moderni di uomini e donne, ognuno con il suo carico di ricordi, desideri, avventure, conoscenza”.

Alle 19 presentazione del nuovo romanzo di Silvia Avallone: Un’amicizia. “Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe rispondere. E stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia – improvvisa, come una stella cadente – con gli occhi verde smeraldo che scintillavano nel buio?” (https://www.facebook.com/events/181987680242878/).

Alle ore 20.30 su www.operalombardialive.it.sarà trasmesso in live streaming gratuitamente il recital ‘La fanciulla del West‘ di Giacomo Puccini, capolavoro operistico di rara esecuzione del maestro lucchese, di cui quest’anno ricorrono i 110 dalla prima rappresentazione avvenuta al Metropolitan nel dicembre del 1910.

Alle ore 21 in occasione de Rossini Opera Festival di Pesaro, andrà in onda Il Barbiere di Siviglia in diretta streaming(Pagina Facebook ROF https://bit.ly/395NDOc; canale YouTube ROF https://bit.ly/3kRapeH; sito ROF https://bit.ly/2IWZQK6; webtv dell’Associazione Italiafestival https://bit.ly/3fkWBbs).