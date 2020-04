Tra gli eventi in Molise del 26 aprile 2020: intrattenimento e ricette su Termoliwild, stage su Io ballo da casa Italia e musica

REGIONE – Domenica 26 aprile la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) in primo piano alle ore 15.30 nuovo appuntamento con la rubrica con il maestro Nico per dare sfogo alla vostra creatività. Tutti i disegni potranno essere pubblicati nei commenti, a feni lezione, nico regalerà la sua opera a chi si prenota per primo dopo il suo annuncio. Sulla pagina social anche lo spazio per la cucina, i racconti di Clown Camomillo in “Il mistero dell’occhio di Smeraldo” e altre iniziative.

Dalle ore 16 in diretta Instagram su @pathway2paris in occasione del Cinquantesimo Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 2020), l’organizzazione no-profit Pathway to Paris, ideata nel 2014 da Jesse Paris Smith e Rebecca Foon, organizza una maratona musicale digitale su https://www.instagram.com/pathway2paris/. Ci saranno interventi musicali da parte di famosi musicisti che, negli anni, si sono fatti portavoce dell’organizzazione: Michael Stipe, Patti Smith, Flea (Red Hot Chili Peppers), Cat Power, Bill McKibben, Tibetan musician Tenzin Choegyal (Australia), Raju Lama (Nepal), Olafur E.

Un altro appuntamento da non perdere questa volta ad opera di un altro affermato e apprezzato musicista italiano: Enio Nicolini. Bassista di e in vari progetti e gruppi di notevole spessore, dalle 18.30 incontrerà i suoi amici e fan in una diretta facebook (https://www.facebook.com/events/3001917236569338/) in cui si esibirà suonando il basso e interagendo con i suoi ospiti.

Nel corso del weekend dalla pagina Io ballo da casa Italia due pomeriggi con stage online a cura di alcuni protagonisti del Salsitaly. Tante lezioni gratuite con illustri maestri nazionali e internazionali. Dopo la giornata di sabato ecco il programma di oggi: ore 15 Damaris Hechevarria in afro Yemaya quindi Andrea Campagna con la timba, reggaton con Daniela Settanni, rumba Columbia hombres con Rafael Hernandez, Abakuà con Yoel Herrera, lady style con Yoliana Conde e musicality con Angelo Rito. Ogni lezione dura circa 30 minuti.

