REGIONE – Giovedì 26 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali nella rubrica di Molisenews24.it. Parleremo degli appuntamenti principali del giorno. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

EVENTI ONLINE

E’ possibile utilizzare il cibo per migliorare mente e umore? Molti di noi non sanno che ciò che assumiamo con gli alimenti influenza direttamente il nostro cervello, ovvero che quello che mangiamo agisce sulle nostre funzioni cerebrali. Ma non solo: anche il nostro umore può essere migliorato scegliendo con cura il cibo. Di questo la dott.ssa Marilù Mengoni parlerà alle 14 su https://www.facebook.com/events/800717860751402/, durante la diretta dal NaturaSì di Grosseto, nel corso della quale si potrà scoprire quali alimenti scegliere per la propria mente e imparare semplici ricette che aiuteranno a sentirsi più concentrati e più sereni.

Alle 18.00, ci si potrà collegare via meet per una chiacchierata con Stefano Verziaggi autore del libro “Sotto la Stella di Dante”, uscito da pochissimo nella collana Mulino a Vento del Gruppo editoriale Raffaello.Ci racconterà di passione per la letteratura, di quella per il suo lavoro di docente e di come questo libro possa anche diventare un utile tramite per avvicinare i lettori più giovani a uno dei più grandi: Dante. Un’ora circa, in cui lasceremo anche ampio spazio alle domande di chi si collegherà, cercando di rendere più partecipato possibile questo tempo speso insieme nella bellezza di una storia. Per partecipare, basterà accedere qualche minuto prima delle 18.00 tramite questo link: https://meet.google.com/xmh-nozh-svw

Serena Dandini presenterà, invece, online “La vasca del Führer” (Einaudi editore) con Luciana Littizzetto, storia di Lee Miller, modella, fotografa, reporter di guerra, viaggiatrice appassionata, una donna libera ed emancipata in un tempo in cui esserlo era pressoché impossibile. Appuntamento alle ore 18.30 su https://www.facebook.com/events/378726350135782/ e su circololettori.it. Alla stessa ora presentazione del libro di fotografie “Lamantini, dugonhi e foche” di Andrea Izzotti, dedicato a di tre diverse specie di mammiferi marini. I tranquilli sirenii sono affiancati alle simpatiche foche. Lamantini della Florida, Dugonghi fotografati in Mar Rosso e Australia e Foche ritratte in varie parti del pianeta, dall’Inghilterra all’Alaska. Foto e filmati e la partecipazione della naturalista Elena Izzotti a cui potrete rivolgere le vostre domande. Sarà sufficinte collegarsi su https://www.facebook.com/events/1368550620161027/.

Come aiutare un cane ansioso? Lo potremo scoprire partecipando al webinar dove verrà spiegato cosa is intende per ansia nel cane, che collegamento esiste tra ansia e stress e paura e quale ruolo svolgono la genetica e le esperienze nel modo che ha il cane di leggere la realtà che lo circonda.Il webinar ha un costo di 12 euro; per iscriversi é necessario compilare il Modulo al link: https://forms.gle/7Xmzee8oKjpsApTW6 – Oppure inviare una Mail a info@dogscuola.it e arriverà una comunicazione con tutti i dettagli per partecipare.