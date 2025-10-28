Al MACTE di Termoli, “Scollamenti” celebra i 70 anni del Premio Termoli con opere di 20 artisti tra icone e voci preziose dell’arte italiana
REGIONE – Per martedì 28 ottobre Molisenews24.it ricorda la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, allestita presso il MACTE di Termoli. La mostra non solo celebra i 70 anni del Premio Termoli, ma mette in luce la forza e la vitalità dei linguaggi dell’arte attraverso le opere di 20 artisti e artiste, da figure iconiche come Carla Accardi e Mario Schifano, fino a percorsi meno noti ma preziosi come quelli di Riccardo Lumaca, Tomaso Binga, Carlo Carchietti o LeoNilde Carabba.
MOSTRE
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
