Cantine Di…Vine 2025 a Guardiaregia: vino, sapori e tradizione

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 torna Cantine Di…Vine a Guardiaregia: tre giorni di vino, cucina molisana e festa nel borgo

GUARDIAREGIA – Guardiaregia si prepara a risuonare di voci, profumi e calici levati al cielo: dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, torna l’attesissima 13ª edizione di “Cantine Di…Vine”, il percorso enogastronomico d’autunno che trasforma le vie del paese in un itinerario sensoriale tra vino, cucina locale e memoria.

L’evento, ormai radicato nel cuore del Molise, è molto più di una festa: è un rito collettivo che celebra l’identità del territorio, il lavoro delle cantine, la convivialità che nasce attorno a un bicchiere. E come recita il verso che accompagna la locandina – “Ma per le vie del borgo dal ribollir de’ tini va l’aspro odor dei vini l’anime a rallegrar…” – ogni passo tra le stradine di Guardiaregia sarà un invito alla gioia.

Programma

Venerdì 31 ottobre: apertura delle cantine dalle ore 19:00, con degustazioni serali e atmosfere autunnali.

Sabato 1 e domenica 2 novembre: apertura dalle ore 11:00 per l’intera giornata, con stand gastronomici, musica, visite guidate e momenti di incontro tra produttori e visitatori.