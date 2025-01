A Campobasso continua Molichrom il festival della fotografia nomade. Uno sguardo agli appuntamenti del fine settimana

REGIONE – Venerdì 31 gennaio ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Presso le sale del Circolo Sannitico di Campobasso é visitabile la mostra fotografica “Pro-Memoria” di Mattia Crocetti. Aperta fino al 2 febbraio (Lunedì – venerdì: dalle 18:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 20:00. Ingresso libero).

GLI EVENTI DEL 31 GENNAIO

Fino al 16 febbraio a Campobasso la IV Edizione di Molichrom: Festival della Fotografia Nomade.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 febbraio

Alle 18,30 sul palco del Teatro Savoia di Campobasso concerto del Trio Aeonium, Premio Swiss International Competition di Lugano 2021, composto da Cristina Papini al violino, Alessandro de Felice, al violoncello e Andrea Napoleoni al pianoforte. Il Trio eseguirà musiche di Ludwig Van Beethoven – Trio per archi e pianoforte n. 5 in re maggiore op. 70 n. 1 “Ghost Trio” (I fantasmi), Alfredo Casella – Sicilienne et Burlesque op. 23 bis e Felix Mendelssohn-Bartholdy – Trio n. 2 in do minore op. 66 (MWV Q33).

Alle 21, Maurizio Santilli, Italia Vogna e Oreste Sbarra saranno i protagonisti dello spettacolo «Da Capocabana a Capodichino» alla Palazzina Liberty di Venafro.

2 febbraio

Ramble On – Racconti di storia campobassana: primo appuntamento.

Alle 18, Maurizio Santilli, Italia Vogna e Oreste Sbarra saranno i protagonisti dello spettacolo «Da Capocabana a Capodichino» alla Palazzina Liberty di Venafro.

Alle ore 18 Alma Poli e Diego Finazzi in “Le notti bianche” da F. Dostoevskij. al Teatro del Loto di Ferrazzano.

3 febbraio

Alle ore 20.30 Alma Poli e Diego Finazzi in “Le notti bianche” da F. Dostoevskij. al Teatro del Loto di Ferrazzano.

6 febbraio

Al Teatro Savoia di Campobasso adattamento scenico di “Magnifica presenza”, uno dei successi cinematografici di Ferzan Ozpetek.

7 febbraio

Al Teatro Savoia di Campobasso adattamento scenico di “Magnifica presenza”, uno dei successi cinematografici di Ferzan Ozpetek.

16 febbraio

Ciaspolata a Pescopennataro, un viaggio nel tempo.

8 marzo

All’Auditorium di Italia di Isernia, dalle ore 21, Cristiano De André canterà le canzoni di papà Fabrizio.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.