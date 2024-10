All’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso secondo appuntamento con la Rassegna letteraria Tintilia Noircon Bruno Morchio

REGIONE – Lunedì 7 ottobre 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

GLI APPUNTAMENTI DEL 7 OTTOBRE

Per la Rassegna Tintilla Noir, alle 18.30, nell’auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, Bruno Morchio presenta in anteprima nazionale il suo nuovo romanzo per Giallo Mondadori “La badante e il professore”.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 ottobre

Terzo appuntamento con la Rassegna letteraria Tintilia Noir all’auditorium Gil a Campobasso.

12 ottobre

Tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno: ecco dove.

7° Festa della mela a Castel del Giudice.

13 ottobre

Giornate FAI d’Autunno: ecco dove.

7° Festa della mela a Castel del Giudice.

20 ottobre

A Campobasso torna Campobazar, il mercatino dello scambio.

11 novembre

Primo giorno (proseguirà fino al 13) della 281ª edizione della Fiera d’Ottobre di Larino.