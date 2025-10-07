Formazione volontari e attività per famiglie nei Musei UNIMOL in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2025

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, martedì 7 ottobre, in vista della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, i Musei UNIMOL si preparano ad accogliere grandi e piccini con un programma ricco di attività interattive, laboratori creativi e visite guidate pensate per stimolare la curiosità e il dialogo tra generazioni. La giornata si aprirà con la formazione dei volontari, cuore pulsante dell’accoglienza e dell’animazione: un momento dedicato alla condivisione di strumenti, valori e modalità operative per rendere l’esperienza museale inclusiva, coinvolgente e memorabile. A seguire, i musei si trasformeranno in spazi di gioco e scoperta, dove le famiglie potranno esplorare il patrimonio culturale attraverso attività pensate per i più piccoli, con il supporto attivo dei volontari.

In vista della Giornata delle Famiglie al Museo presso i Musei UNIMOL si svolgerà la formione dei volontari

