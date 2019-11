Eventi Molise, weekend del 23 e 24 novembre 2019

Nel programma degli eventi nel fine settimana del 23 e 24 novembre: teatro e mostre a Campobasso, festa del Cioccolato a Termoli, Venolea a Venafro

CAMPOBASSO – Sguardo ai principali eventi che incontreremo in questo weekend del 23 e 24 novembre 2019. Abbiamo come sempre suddiviso per giorno e comune a fine di una più rapida ricerca.

SABATO 23 NOVEMBRE

A Campobasso segnaliamo nel pomeriggio dalle 16 l’iniziativa “Vieni a prendere il tè da noi” per la III° Giornata Mondiale dei Poveri e il Quartetto Ciaikovskij di Mosca in concerto all’Auditorio Ex-Gil dalle 18.30. Per gli amanti del ballo dalle 16 c’è lo stage di Pizzica con Fabrizio Negro presso Open Arts Studio mentre per “Sabato in Galleria” dalle 17.15 presso la Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea troviamo la visita guidata della mostra “La Divina Commedia” di Antonio Pettinicchi. Proseguono le mostre fotografica “Reenact” di Giada De Santis a Palazzo Gil (10-13 – 17-20) e “Tu sei poeta” presso la Sede ass. Quartiere CB Nord (17-19). In serata al Teatro Savoia lo spettacolo “L’occasione fa l’uomo ladro” (20.30) mentre al Binario 1 Café Studio troviamo live Barbaresco Blues (21.30). Ultima giornata di Altera – Sperimentazione Musicali al Circolo letterario Beatnik (22). Al Blow-Up Cafè c’è Lello & Spark dj set in Alternative Underground Rock Night (22) mentre il Plaza Cafè propone un Happy Aperitif con dj Koba. All’Invidia show club c’è Mambolosco live per il veglione più fresco dell’anno (23).

Presso la Chiesa S. Michele Arcangelo a Campolieto “Romanic@mente – Il futuro vitale della memoria molisana” a cura dell’Associazione San Giorgio Martire ONLUS (18.30) mentre a Cercepiccola 10 degustazioni per Le cantine di San Martino. A Bonefro inaugurazione del Punto Lettura NpL presso la biblioteca comunale ore 17 mentre a Guglionesi Ettore Maria Colombo ospite all’Aut Aut Festival dalle ore 18.30. Festa dell’Olio e del Vino a San Giacomo degli Schiavoni dalle ore 20, si tratta della quinta edizione.

A Isernia ore 17 presso Radici nella Terra c’è un incontro tra letture in musica e dolcezze tutte al femminile dal titolo Deestine, domne una specie in via d’estinzione”. L’Arte del Treno Modellismo Ferroviario festeggia il suo decimo compleanno (16.30).

Prosegue la festa del cioccolato a Termoli dalle 11 mentre in Piazza Olimpia (zona stadio) alle 18 in programma per il ciclo di incontri “Tutta un’altra storia” c’è Vanna D’Ambrosio con “Il sistema di accoglienza in Italia. Esperienze, resistenze, segregazione”. A Venafro presso il Palazzo Comunale e Piazza Mercato dalle 17 c’è Venolea concorso internazionale olio EVO, street food, musica live, enogastronomia d’eccellenza, corsi di cucina e di analisi sensoriale, artigianato, talk show, visite guidate e pittura. Alle 18 invece apertura del Caffé del Corso, inaugurazione del locale.

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Ripartiamo da Campobasso con la Passeggiata d’autunno alla scoperta di uno dei borghi molisani più belli d’Italia da Fontanavecchia di Campobasso al borgo di Oratino a cura dell’Associazione La Terra (ritrovo ore 8.30). Proseguono le due mostre “Reenact” e “Tu sei un poeta” mentre presso la Sede ass.ne Quartiere CB Nord dalle 17.30 Dono del libro “Nuovi Nati” a cura di Nati per Leggere Molise. Al Circolo Sannitico dalle 18 “Usi, costumi e …” mentre al Teatro Savoia in scena “L’occasione fa l’uomo ladro” (18).

A Isernia “Alberi per il futuro” in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra il 21 novembre. Saranno effettuate nuove piantumazioni in tantissime città italiane ed Isernia aderisce all’iniziativa organizzando l’evento nell’area Comunale sita in Via Giulio Tedeschi (dalle 10). Il Cutonegarden di Sandro Cutone alle 10 organizza La Dolce merenda con gli Elfi.

A Colli d’Anchise convegno e spettacolo “Sotto gli occhi di mio figlio – #noallaviolenzasulledonne” presso la Piana dei Mulini (ore 17 e 20) mentre a Pietracatella c’è la Festa dell’Albero.

La Faglia di Oratino in programma dalle ore 15. L’evento consiste nell’accendere una gigantesca torcia alta circa 13m fatta di canne, costruita dai giovani del paese. Prima di essere accesa davanti al campanile della chiesa madre, il gigantesco cilindro viene portato a spalla per tutto il paese da una quarantina di giovani locali. Il corteo che dura tutto il pomeriggio è accompagnato da suoni e balli popolari e assaggi di piatti locali, preparati dalla gente del posto.

Rito della Farchia nel suggestivo borgo di Montefalcone nel Sannio e come in molti altri comuni del Molise consiste nell’aspettare la nascita di Gesù in piazza insieme all’intera comunità riunita intorno ad enormi torcioni ardenti (17).

Due appuntamenti a Ripalimosani con la Biennale Martelive Molise – Finali presso Blue Note Music Club (17.30) mentre a Palazzo Marchesale alle 18.30 “No woman no cry”.

Nuova giornata dedicata alla Festa del Cioccolato a Termoli mentre al MegaGodo live dei Black Stone con i migliori brani rock anni 80/90 (21). A Venafro presso il Palazzo Comunale e Piazza Mercato dalle 17 nuovo giornata con Venolea ma c’è anche la visita guidata al Museo Winterline con raduno in Piazza Mercato alle ore 11.30.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.