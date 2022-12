Eventi di Natale 2022 a Termoli: il programma completo

TERMOLI – Presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Termoli il programma degli eventi natalizi programmati dall’amministrazione comunale. Si chiama “Natale a Termoli” il cartellone delle iniziative che si svolgeranno dal prossimo 8 dicembre e fino al mese di gennaio. Un cartellone che, come ha spiegato l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile, spazia in ogni ambito proprio per cercare di accontentare adulti e bambini.

Spettacoli per i più piccoli, musica, cinema, teatro, rievocazione della Pasquetta, del San Sebastiano e di Sant’Antonio, il Capodanno in piazza, la befana in Piazza Vittorio Veneto il 6 gennaio e tanto altro ancora.

Dai classici appuntamenti del Natale ad avvenimenti che intratterranno tutti coloro che sceglieranno le vie di Termoli per assaporare il clima del Natale.

Con Michele Barile in conferenza stampa erano presenti Mago Peppe e Mago Tony in compagnia di Michela Bevilacqua e Michele Di Bona di Laser Tag club Vr club e Asd ProMolise che promettono tante novità in piazza con ambienti virtuali dove far trascorrere giornate all’insegna della realtà virtuale e del games in piazza.

“L’intento dell’amministrazione comunale – ha detto l’assessore Michele Barile – è di cercare di portare un po’ di buonumore in un momento particolare per tutti. Trascorrere le festività natalizie con maggiore serenità con appuntamenti che possono accontentare tutti”.

PROGRAMMA

Si parte l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie nel centro città. Il mattino è previsto il tradizionale omaggio dei Vigili del Fuoco alla statua della Madonnina di corso nazionale, nel pomeriggio uno spettacolo per i più piccoli in piazza Monumento.

Il 10 dicembre si prosegue nel Centro storico con “Il Borgo di Santa Claus” a cura della Pro-loco, dalle ore 17 alle 20. Al Cinema Sant’Antonio, invece, dalle ore 18, il concerto “I Trii Romantici” dell’associazione “Ondeserene”. L’11 dicembre si terrà la Christmas Exibition in Piazza Monumento alle ore 17.30.

Il 17 dicembre “Notte di Luce” con l’esibizione della Corale “Città di Termoli” nella Chiesa di San Pietro. Il mattino si svolgerà la masterclass di pianoforte di Pierluigi Camicia al Cinema Sant’Antonio nel pomeriggio il “Labirinto di Natale” in Piazza Monumento.

Il 18 dicembre la musica con il Trio CaNdal:”I trii per flauto tra classico e romantico”; il 20 dicembre arriva “Il Natale dei bambini” sempre nella piazza centrale della città; il 22 dicembre il “Flyzone Christmas Show”, il 23 dicembre la “Carovana di Babbo Natale” lungo corso nazionale con il Mago Peppe. Il 25 e 26 dicembre l’associazione ProMolise ci porta nel “Magico Mondo di Babbo Natale”, il 27 dicembre il Ciak Movie Trio si esibirà nel “viaggio nella settima arte”.

Il 28 dicembre si svolgerà la prima edizione di “AdriFest: Premio Enzo Caruso” presso il palazzo vescovile con due appuntamenti musicali: il mattino alle 11 e il pomeriggio alle 18 a cura dell’associazione AdriArt. L’evento prosegue il 30 dicembre. Nel pomeriggio il Capodanno dei bambini con spettacoli in Piazza Mercato e Piazza Insorti d’Ungheria. Il 31 dicembre si terrà il Capodanno in piazza con iniziative già dal mattino.

Il 2023 vedrà ancora l’AdriFest, il 4 gennaio, con “Nostos – Una fanfara transadriatica” sulla spiaggia. Il 5 gennaio Valentina Farinaccio nel Palazzo Vescovile, il 6 gennaio lo spettacolo dei Vigili del Fuoco dedicato alla befana, il 7 gennaio il concerto in Cattedrale dell’artista termolese Luca Ciarla “Ad occhi chiusi”.