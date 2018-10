Festa della Bellezza il 10 ottobre a Termoli

In piazza Monumento l’evento realizzato in occasione della giornata mondiale della salute mentale e nel quarantennale della legge 180

TERMOLI – È stata presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa la ‘Festa della Bellezza’ evento organizzato dal Centro Salute Mentale e dal Comune di Termoli che si terrà mercoledì 10 ottobre dalle ore 9.00 in piazza Monumento a Termoli. Al tavolo dei relatori, oltre al primo cittadino Angelo Sbrocca, il vicesindaco Maria Chimisso e il Coordinatore dell’Ambito Socio Territoriale di Termoli, anche il dott. Angelo Malinconico, il presidente della Croce Rossa Italiana Molise Giuseppe Alabastro e la dott.ssa Maria Concetta Paolitto referente per il settore Politiche Sociali del Comune di Termoli.

Il sindaco Sbrocca ha sottolineato l’importanza di un evento come la Festa della bellezza nella giornata mondiale della salute mentale e nel quarantennale della legge 180 e ha ribadito la sinergia che intercorre tra il Comune di Termoli e il Centro salute mentale che già li ha visti uniti in altri eventi e manifestazioni.

Il dott. Malinconico ha spiegato che si tratta di un evento realizzato con la Asrem perché integrazione significa salute psicofisica quindi il superamento degli interventi di carattere prettamente sanitario e apertura ad altri ambiti di intervento.

“Per questo – ha aggiunto il dott. Malinconico – è importante sottolineare e ribadire la collaborazione con il Comune, con l’Ambito e con la Croce Rossa Italiana. La risposta anche da parte delle associazioni è stata entusiastica”.

Il vicesindaco Maria Chimisso ha spiegato che è necessario un approccio al bello e al positivo, “Il Comune ha onorato il rapporto con la salute mentale e la vivacità mentale anche tramite il mandala esposto sulla nostra scalinata d’ingresso – ha detto il vice sindaco – quel mandala è stato realizzato dai pazienti del centro diurno, è una bella opera d’arte che ci ricorda che la mente esprime la creatività non in modo univoco, quindi ben venga un mondo fatto di vivacità, di diversità, e di inclusione, non è un caso che anche la consulta delle disabilità sia parte attiva di questo evento”.

Il presidente Cri Molise Giuseppe Alabastro ha sottolineato come da ormai 25 anni la Croce Rossa Molise sia al fianco delle istituzioni “Siamo sul territorio per fare rete, vogliamo esserci e in questo caso avremo modo di essere vicini alle persone con lo stand dove verranno presentate le nostre attività”.

Il coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli dott. Antonio Russo ha ringraziato il dott. Malinconico ribadendo che “la collaborazione tra l’Ambito e le strutture sanitarie termolesi è ottima ed efficace” ed auspicando “ad un sempre più proficuo rapporto in un’ottica di sempre più concreta integrazione delle strutture socio sanitarie”.

La dott.ssa Maria Concetta Paolitto ha ribadito che negli anni il rapporto tra il Comune e il Centro Salute Mentale si rinforza di anno in anno portando degli ottimi risultati.

PROGRAMMA:

Ore 9.00 Apertura stands

Ore 9.45-11.30 Riflessione-confronto sui temi della tutela della salute mentale,

nel tendone centrale

Ore 11.45-13.00 Esperienza di gruppo: psicoanalisi multifamiliare

Ore 13.30 Pausa

Ore 14.30-15.45 Esperienza di gruppo: social dreaming matrix

Ore 16.00-16.45 Presentazione del Concorso letterario “Descrivere l’invisibile”

Ore 16.45-17.45 Esperienza di Tango: la danza per comunicare

Ore 18.00 Chiusura