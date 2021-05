Festa della Repubblica, una cartolina celebrativa: dove trovarla in Molise

CAMPOBASSO – Poste Italiane celebra la Festa della Repubblica con una cartolina filatelica colorata. In Molise la cartolina sarà disponibile da lunedì 31 maggio a sabato 5 giugno negli uffici postali con sportello filatelico: Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio).

Oltre alla cartolina, negli uffici postali abilitati è possibile richiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza. Un’altra iniziativa della Filatelia di Poste Italiane per festeggiare insieme a tutti i collezionisti una ricorrenza speciale per il nostro Paese. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.